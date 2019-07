Ribnitz-Damgarten

Seit Dienstag wird auf den Straßen und Bühnen von Ribnitz-Damgarten wieder getanzt: Zum 30. Mal lädt das Mecklenburg-Pommeraner Folkloreensemble „ Richard Wossidlo“ in diesem Jahr internationale Ensembles zum „Grand Prix der Folklore“ in die Bernsteinstadt ein, um gemeinsam Tradition und Brauchtum zu pflegen. Dass das nicht immer einfach ist, weiß Organisatorin Katja Zühlsdorff nur zu gut. „Es bleibt immer spannend und man lernt nie aus“, sagt die 35-Jährige. Denn: Als Highlight zum Jubiläum war eigentlich ein indisches Ensemble eingeladen. „Die Künstler saßen schon am Flughafen und haben dann leider die Visa nicht bekommen“, sagt Zühlsdorff. Auch die nordmazedonische Gruppe sei bis jetzt nicht angereist. „Die hatte unterwegs eine Panne. Nun ist unklar, ob sie noch rechtzeitig ankommt“, so Zühlsdorff. Obwohl es nun heißt, improvisieren, lässt sich die 35-Jährige die Stimmung nicht vermiesen. „Dafür haben wir eine Gruppe aus Montenegro und eine aus dem spanischen Asturien, die beide das erste Mal dabei sind. Darüber freuen wir uns sehr.“

Von der Wiedervereinigung zum internationalen Festival

Am Dienstag hatten Besucher und Ensembles bereits die Möglichkeit, sich beim gemeinsamen Straßentanz kennenzulernen. „Das war eine runde Sache mit super Stimmung und hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht.“

Seit 1990 gibt es das internationale Folkloretanzfest, das sich aus dem Ribnitzer Sommerfest gründete. „Damals waren verschiedene Genres auf der Bühne zu sehen. Bei der Auswertung zeigte sich, dass es für die Folklore am meisten Zuspruch aus dem Publikum gab. Daraufhin haben wir das Tanzfest als Folkloretanzfest ins Leben gerufen. Das hat sich immer weiter etabliert“, erinnert sich Zühlsdorff. Das Thema sei zunächst die deutsch-deutsche Wiedervereinigung gewesen. „Damals war es spannend, zu schauen, wie sich Volkstanz und Folklore in den alten und neuen Bundesländern entwickelt haben“, sagt Zühlsdorff. Dann sei der osteuropäische Raum dazugekommen. Inzwischen habe sich das Festival zu einem der bedeutendsten Folklorefestivals in Deutschland entwickelt und ziehe Ensembles aus der ganzen Welt an. „In den vergangenen 30 Jahren haben wir Tanzgruppen aus Ländern von allen Kontinenten der Erde hier gehabt“, sagt Zühlsdorff nicht ohne Stolz. Ensembles aus 53 Ländern und acht Bundesländern waren in den vergangenen drei Jahrzehnten in der Bernsteinstadt vertreten.

Ensemble von den Cookinseln

„Dank des Internets kann man zwar heute schauen, was es überall auf der Welt gibt. Aber wenn man die internationalen Gruppen mit den kunstvoll gearbeiteten Trachten, den schönen Melodien und den Tänzen live vor sich sieht, ist das wirklich etwas ganz Besonderes“, schwärmt Zühlsdorff.

Das Ensemble mit der bisher längsten Anreise stamme von den Cookinseln. Dabei ist es gar nicht so einfach, Gruppen aus den entlegensten Teilen der Welt in die Bernsteinstadt zu holen: „Mit einem Ensemble aus Sri Lanka sind wir schon seit zwei Jahren im Kontakt. Leider hat es bisher aufgrund fehlender Fördermittel nicht geklappt“, sagt Zühlsdorff. Bei einer nepalesischen Tanzgruppe scheitere es seit Jahren am Visum.

Aus rund 60 Bewerbungen aus mehr als 30 Ländern hat das Festivalkommitee – Veranstalter ist das „ Richard Wossidlo-Ensemble“, Träger die Deutsche Jugend in Europa (DJO) Landesverband MV – anhand von Videos, Fotos und Gesprächen in diesem Jahr die fünf Finalisten ausgewählt. Dazu gehören neben Indien und Nord Mazedonien auch Spanien, Slowenien und Montenegro. „Auswahlkriterien sind unter anderem Authentizität, Qualität und Livemusik“, sagt Zühlsdorff. Auch Letzteres ist eine Besonderheit des Folklore-Festivals. „Die Musiker kriegen unter anderem die Noten von einem deutschen Volkslied. Die Interpretation ist ihnen selbst überlassen. Das ist schon interessant, was da manchmal rauskommt“, sagt Zühlsdorff und lacht.

„Festival hat sich stetig weiterentwickelt“

Auf rund 80 000 bis 100 000 Euro belaufen sich laut Zühlsdorff die Kosten für das Festival pro Jahr. Finanzielle Unterstützung kommt vom Kultusministerium des Landes, vom Landkreis Vorpommern-Rügen und von der Stadt Ribnitz-Damgarten sowie von Sponsoren. Kosten für An- und Abreise müssen die Ensembles selbst tragen, der Gastgeber kommt unter anderem für Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten vor Ort auf.

Trotzdem zieht die 35-Jährige nach 30 Jahren eine positive Bilanz: „Wir haben uns stetig weiterentwickelt, sei es mit dem Tanzkarussell, das 2014 wieder aktiviert werden konnte, mit dem Musikfestival, das dieses Jahr zum elften Mal stattfindet oder mit dem Straßentanz.“

Für die Zukunft wünscht sie sich: „Dass die Arbeit, die Kulturschaffende leisten, mehr Wertschätzung erfährt und finanziell besser unterstützt wird“, sagt Zühlsdorff. „Gerade der Bereich Folklore wird bei vielen Fördermittelgebern oft ausgeklammert.“

Und welches Ensemble hätte sie gern noch für die Zukunft?: „Eines aus Neuseeland oder Brasilien wäre toll.“

Programm-Höhepunkte Donnerstag, 4. Juli:10.30 Uhr bis 13.30 Uhr Straßenmusik der Musikgruppen der Ensembles, 14 Uhr Tanzmarathon der ausländischen Gruppen, 19.30 Uhr, Bandwettbewerb Freitag, 5. Juli: 14 Uhr: Tanzmarathon der ausländischen Gruppen, 20.30 Uhr, Festivalparty Samstag, 6. Juli:10 Uhr: Tanzprogramm des Wossidlo-Ensembles, 14 Uhr Wertungsprogramm um den Publikums- und Jurypreis, 20.30 Uhr, Festivalparty Sonntag, 7. Juli:10 Uhr: Trachtengottesdienst (St. Marien-Kirche), 11 Uhr, Musikfestival „Spiel um die Teufelsgeige“, 14 Uhr Abschlussprogramm mit Preisverleihung

Stefanie Büssing