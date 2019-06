Rostock

Als vor 100 Jahren das Rostocker Universitätsjubiläum gefeiert wurde, hatte die Alma Mater einen berühmten Gast: Physiker Albert Einstein. Das Genie mit dem unzähmbaren Wuschelkopf erhielt damals in Rostock die Ehrendoktorwürde. Mit einem derartigen „Promi“ kann die Uni im 600. Jubiläumsjahr zwar nicht aufwarten, dafür aber mit spannenden Geschichten aus 600 Jahren Rostocker Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte. Wie kleideten sich die Studenten früher, was haben sie gegessen und – viel wichtiger – getrunken? Wo und wie haben sie in Rostock gelebt, gefeiert oder im Karzer gedarbt? Diese und viele weitere Aspekte zur Historie der Universität und den Menschen, die dort lehrten, lernten und lebten, zeigt die Schau „Menschen – Wissen – Lebenswege“, die heute um 17 Uhr im Kulturhistorischen Museum eröffnet wird.

300 Exponate auf 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche

Auf rund 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden in neun Themenkomplexen rund 300 Ausstellungsstücke gezeigt – darunter Exponate der Universität sowie Leihgaben aus dem In- und Ausland. „Zu den wichtigsten Objekten gehört die Urkunde mit dem Antrag der mecklenburgischen Herzöge zur Universitätsgründung beim Papst 1418, mit der alles begann“, sagt Museumsleiter Steffen Stuth. „Darüber hinaus werden auch die Mecklenburgische Reimchronik, eine Handschrift zur mecklenburgischen Geschichte von 1523, gezeigt und die gerade wieder von der Universitätsbibliothek Rostock erworbene Schrift Americo Vespuccis über Südamerika, ein Rostocker Druck aus dem Jahr 1504“, sagt Stuth. „Es ist einer der bedeutendsten Texte der frühen Neuzeit, der erstmals in der Schau zu sehen ist.“

Zur Galerie Wir werfen vorab einen Blick ins Kulturhistorische Museum

Im Mittelpunkt stehen 120 Biografien von Lehrenden, Mitarbeitern und Studierenden aus Gegenwart und Vergangenheit. So beschreibt beispielsweise der Student Bartholomäus Sastrow (1520 bis 1603) in seiner Autobiografie seine Geldnöte und einen schmerzhaften Initiationsritus. „Dabei geht es um Alkohol, Wasser und andere Flüssigkeiten, die über dem jungen Mann ausgekippt werden“, verrät Stuth. „Als Student musste man damals hart im Nehmen sein.“

Studentische Sprache, die fasziniert

Und was hat den Museumsleiter am studentischen Leben früher am meisten fasziniert? „Es war sehr interessant, sich mit der Studentensprache zu beschäftigen und zu sehen, was wir davon heute noch im allgemeinen Sprachgebrauch haben“, sagt er. „Das Wort krass zum Beispiel heißt fett. Als Großvater wurde der Speikübel bezeichnet, in den man sich übergibt. Und Kneipe war das Wort für Studentenbude. Mit diesen Redewendungen habe ich einen ganzen Tag lang Spaß gehabt“, verrät Stuth und lacht.

Auch eine Reihe von berühmten Akademikern, die an der Rostocker Universität gewirkt haben, kann der Museumsleiter aufzählen: „Dazu gehören Joachim Jungius, ein wichtiger Mathematiker, der die Geometrie vorangebracht hat. Hermann Stannius, der im 19. Jahrhundert in Rostock die Wirbeltieranatomie entwickelt hat, aber auch Otto Stern, der hier ein bahnbrechendes Experiment der Quantenphysik durchgeführt hat, für das er viele Jahre später unter anderem den Physik-Nobelpreis bekommen hat.“

Kinder- und Familienrundgang

Für die Ausstellung wurde eigens ein Kinder- und Familienrundgang konzipiert. „Wir wollen, dass Erwachsene und Kinder gemeinsam etwas über die Universität lernen“, so Stuth. Bis zum 30. November, wenn die Feierlichkeiten zur 600 Jahr-Feier abgeschlossen sind, wird die Schau in Rostock gezeigt. Unterstützt wurden Stuth und seine Mitstreiter der Universität Rostock dabei von zahlreichen weiteren Institutionen. „Dass wir die Leihgaben sechs Monate lang zeigen können, zeugt von großer Wertschätzung“, freut sich Stuth.

„Nach der erfolgreichen Ausstellung zur Stadtgeschichte mit mehr als 55000 Besuchern im vergangenen Jahr richtet sich der Blick nun auf die eindrucksvolle Geschichte der Universität Rostock“, freut sich auch Oberbürgermeister Roland Methling, der am Mittwoch gemeinsam mit Unirektor Wolfgang Schareck zur Vorab-Besichtigung ins Museum gekommen war. „Von unbezahlbaren Handschriften über kuriose Tierpräparate bis hin zu faszinierenden physikalischen Apparaturen ist die Ausstellung eine Zeitreise durch 600 Jahre Wissenschaft. Wir setzen auf viele Besucher und interessierte Gäste der Stadt.“

Uni Rostock ist die älteste im Ostseeraum

Mit der Gründung 1419 sei die Universität Rostock die älteste im Ostseeraum, sagt Schareck nicht ohne Stolz. „Nur wenige Universitäten können auf eine so lange Tradition zurückschauen.“ Und nur wenige natürlich auch auf Besucher wie Einstein. Klar, dass der Brief, in dem der Physiker seinen Besuch in Rostock schildert, auch in der Schau zu sehen ist.

Stefanie Büssing