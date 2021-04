Ueckermünde

Reibeisenstimme, rockiger Look, romantische Lieder – der Sänger mit dem kalorienhaltigen Nachnamen passt in kein Genre, aber das ist ihm auch egal. Ob Schlager, Rock oder Pop, Hauptsache, er kann Musik machen und seine Fans begeistern. Ben Zucker, ein Mecklenburger Kind vom Haff in Ueckermünde. Momentan lebt der 37-Jährige noch in Berlin, doch nicht mehr lange, denn die Ostsee ruft ihn zurück!

„Ich habe meine Wurzeln nie vergessen“

„Ich bin so oft es geht in Mecklenburg-Vorpommern“, sprudelt es freudig aus Ben Zucker heraus. Das Energiebündel lebt seit seinem zweiten Lebensjahr in Berlin, „ich bin gefühlter Berliner und war hier auch angekommen, aber ich habe meine Wurzeln nie vergessen. Bis zu meinem 18. Geburtstag habe ich jede Ferien dort verbracht.“ Dort – das ist Ueckermünde am Haff, wo die Ostsee sanft und idyllisch, die Brise frisch und die Natur urwüchsig ist.

Ben in Kindertagen, er buddelt am Ostseestrand seinen Bruder ein Quelle: privat

„Ich bin kein Typ für Halbherzigkeiten

„Wenn ich am Meer bin, fühle ich mich ausgeglichener, wohler, das bringt mich zusammen. Das hat mich auch weiter bestärkt, den nächsten Schritt in meinem Leben zu gehen. Ich werde an die Ostseeküste ziehen, noch dieses Jahr“, sagt Ben Zucker.

Was hat er vor? Wird es nur eine zweite Bleibe à la Ferienhütte, oder ein richtiges Zuhause? „Komplett! Ich bin kein Typ für Halbherzigkeiten.“ Da er in der Nähe von Ueckermünde kein entsprechendes Domizil finden konnte, wird es ihn weiter nordwestlich an die Ostseeküste verschlagen.

Was er an seiner Heimat so schätzt und Berlin ihm nicht bieten kann, ist Ben ganz bewusst: „Berlin ist nie konstant, ich mag diese Unruhe nicht mehr. Zuerst dachte ich, ich brauche Action und viele Menschen. Aber ich möchte eine Atmosphäre, die zur Ruhe kommt.“ Wenn Ben Zucker an die Ostsee zieht, rückt er auch viel näher an seine bevorzugte Bühne heran. „In Rostock steht meine Lieblingshalle, die Stadthalle, da entsteht auf Konzertbasis so eine schöne Kesselmischung.“

Ben Zucker startet 2021 wieder durch – sein neues Album „Jetzt erst recht“ Quelle: Chris Heidrich

„Ich muss gebremst werden“

In der Hauptstadt kann er anonym durch die Straßen ziehen, ohne erkannt zu werden, aber genau das Gegenteil ist es, was er an seiner Heimat so liebt. „Ich mag es, wenn man alle kennt, den Bäcker, der um die Ecke ist.“ Beeindruckt hat ihn die Stille und Ruhe Mecklenburg-Vorpommerns nachhaltig. „Wenn ich oben an der Küste bin, dachte ich schon mal, dass es auch ein wenig langweilig ist. Aber es hilft mir aus meiner Schnelllebigkeit, ich muss gebremst werden.“

Langeweile fördert die Kreativität, das bekommt auch der quirlige Sänger zu spüren. „Da rennst du sechs Stunden durch den Wald oder fährst mit dem Fahrrad nach Usedom und nichts passiert. Aber dann denkt man über Sachen nach, zu denen man sonst nicht kommt. Dann kommen schöne Gedanken zusammen.“ Diese schönen Gedanken finden sich auch in seinem neuen Album wieder.

Ben Zucker an der Ostsee – hier findet er zur Ruhe Quelle: privat

„Der Morgen ist mein aufgeräumtester Moment“

Ein Titel seines neuen Albums „Jetzt erst recht“ heißt „Guten Morgen, Welt“. Was macht seine Welt bunt? „Dass man bei sich ist, eine gesunde Freiheit hat, seine Mitte findet. Und dass ich für meine Fans da sein kann. Das gibt mir sehr viel. Und Meeresrauschen. Außerdem habe ich eine wunderbare Tochter.“

Und was braucht Ben Zucker, um morgens in die Pötte zu kommen? „Das fällt mir nicht schwer, da ich Frühaufsteher bin. Im besten Fall sagt jemand ,Guten Morgen’ zu dir. Der Morgen ist mein aufgeräumtester Moment. Dann mache ich mich auf den Weg zur Kaffeemaschine.“

Während der Kaffee langsam in die Tasse läuft, schwört der sympathische Sänger auf ein Geheimrezept. „Ich trinke morgens immer Zitronensaft mit Meersalz, das gibt einen Kick für den Tag und soll den Stoffwechsel anregen. Danach fange ich an, meine 10.000 Schritte am Tag zu laufen. Ich habe eine große Wohnung“, erzählt Ben Zucker lachend.

„Mein Zuhause ist eine Art Lebensmuseum“

Der Mann, der keinen Ballast mag, hat alles, was er besitzt, unter Kontrolle. „Der Mensch schleppt so viel mit sich herum“, sagt der Schlager-Pop-Rock-Star. Dennoch ist seine Wohnung besonders ausgestattet. „Mein Zuhause ist eine Art Lebensmuseum. Ich bin leidenschaftlicher Playstationspieler und liebe Kunst. Wenn man bei mir reinkommt, lernt man mich sofort kennen.“ Ben Zucker – ein tiefgründiger Musiker, der gern Bilanz zieht: „Wer bin ich, was will ich machen, fühle ich mich gerade wohl? Und immer darauf achten – man hat nur das eine Leben.“

Gerade verbringt er allerdings mehr Zeit zu Hause als ihm lieb ist. Auch ihn hat das Corona-Virus erwischt, der Star ist in Quarantäne und postet auf seinem Instagram-Profil, dass er keine sonderlich auffälligen Symptome hat, nur etwas kürzer treten muss. Er richtet den Appell an alle, durchzuhalten und auf sich aufzupassen.

Von Anja von Semenow