Zweites Rostocker Songfestival präsentiert Mischung aus Musik, Performance und Talk

Rostock

Livekonzerte trotz Corona-Lockdown? Aus diesem Paradoxon entwickelte das Kulturwerk MV im vergangenen Jahr die Idee zu zwei Songfestivals in Rostock und Stralsund, die direkt ins Wohnzimmer gestreamt werden konnten und trotz Pandemie zum Abfeiern einluden. Kurz bevor sich im März alles wieder öffnen soll, gibt es mit dem zweiten Rostocker Songfestival am kommenden Sonnabend eine Neuauflage des Formats: Per kostenlosem Livestream können Interessierte ein abwechslungsreiches Programm verfolgen, das von Rostocker Bands wie den „Les Bummms Boys“ bis zu überregionalen Größen wie dem Hamburger Singer-Songwriter Enno Bunger reicht.

Auch das Rostocker Volkstheater ist zum ersten Mal mit im Boot und bietet die Bühne für das Spektakel.

Virtuelle Bühne für Künstler im Lockdown

„Als die kulturellen Einrichtungen in MV pandemiebedingt geschlossen waren, haben wir digitale Konzepte wie Konzerte, landesweite Talkshows und digitale Clubtouren in Rostock, Stralsund und Greifswald entwickelt, um den Künstlern eine virtuelle Bühne zu bieten und den Kontakt zum Publikum zu halten“, erklärt Johanna Treppmann vom Kulturwerk MV. Kulisse für die zwei Songfestivals 2021 waren das Rostocker Schifffahrtsmuseum und das Stralsunder Ozeaneum.

Für die Neuauflage des Rostocker Song-Festivals am 26. Februar mit dem Titel „Die große Gala-Show der Kultur“ haben Kulturwerk MV und das Rostocker Volkstheater ein buntes Programm aus Musik, Performance und Talk auf die Theaterbühne der Hansestadt vorbereitet. Neben melancholischen Klängen des Hamburger Singer-Songwriters Enno Bunger gibt es elektronische Musik von dem aus Rostock stammenden DJ und Multi-Instrumentalisten Stefan Streck alias „The Micronaut“. Zudem ist Rostocker Deutsch-Rap mit „Wizzy 067“ und „Jzum0“ – zwei Newcomer-Rappern aus Rostock zu hören.

Multi-Instrumentalist aus Rostock: Stefan Streck alias „The Micronaut“ Quelle: Kulturwerk MV

Deutschpop mit den „Bummms Boys“ und Rap mit „Wizzy 067“

Dabei sein werden zudem die Rostocker Bands „Les Bummms Boys“ – die eine Mischung aus Brasskapelle, flockigem Deutschpop mit witzigen Texten und Indie zum Besten geben, sowie die Rostocker Band „Dear Robin“, die mit einem Mix aus Country, Blues und Rock aufspielt. „Wir haben bewusst überregionale Acts und lokale Akteure gemischt“, sagt Treppmann.

Verbreitet melancholische Klänge: Der Hamburger Singer-Songwriter Enno Bunger Quelle: Kulturwerk MV

Die Moderation des Abends übernimmt NDR-Sprecherin Anja Umland, die im Kultur-Talk mit dem Artisten und Straßenkünstler Arne Lifson, der Jazz-Sängerin Jacqueline Boulanger, der Künstlerin Stefanie Rübensaal und Rapper Tino Mauler Bartos spricht und einen Einblick in die kreative Arbeit ihrer Gäste gewährt.

Talkgast beim zweiten Rostocker Songfestival: Sängerin Jaqueline Boulanger Quelle: promo

Einlagen des Volkstheaters

Für Show-Charakter sorgt das Ensemble des Volkstheaters, das nicht nur als Veranstaltungsort fungiert, sondern mit Einlagen des Tanztheaters sowie einem Ausschnitt des aktuellen Stücks „Frivole Lieder“ sein Haus präsentieren wird. „Neben dem Livegesang werden wir in diesem Jahr einen stärkeren Fokus auf den Talk legen“, so Treppmann. „Aber auch auf der Bühne wird viel passieren. Wir haben die große Bühne des Volkstheaters in mehrere Bereiche unterteilt und werden mit vielen Kameras und vielen Schnitten arbeiten.“

Interessierte können das Spektakel am 26. Februar 2022 ab 19.30 Uhr live und kostenlos auf den Kanälen des Kulturwerk MVs verfolgen.

Von Stefanie Büssing