Reim freut sich auf Kultparty in Rostock

Matthias Reim ist inzwischen 61 Jahre alt und seit seinem Durchbruch mit „Verdammt ich lieb’ Dich“ 1990 nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Musiklandschaft. Ende des Jahres kommt er nach Mecklenburg-Vorpommern: am 29. Dezember ins Jahnsportforum Neubrandenburg und am 30. Dezember in die Rostocker Stadthalle. Inzwischen hat er sein 20. Studioalbum – „MR20“ – aufgenommen und plaudert darüber mit dem OZelot.

Wieso heißt die Platte „MR20“?

Oh, da muss ich ganz kurz etwas ausholen. Ich wollte mich selbst wiederfinden, diesen Reim, der ich bei bestimmten Songs war. Die, wo ich einfach sage, das kann nur einer, das ist typisch Matthias Reim. So, wie „Verdammt ich lieb’ Dich“, „Du bist mein Glück“ oder „Einsamer Stern“. Doch wie beschreibst Du das jetzt als Titel? Mir fiel einfach nichts ein. Aber es ist mein 20. Studioalbum. Und so kam ich dann auf MR20. Und dieses MR steht einfach für die Songs, die ich wirklich machen will, auf die ich auch sehr stolz bin. Solche, wie „Eiskalt“, „Tattoo“ oder „ Deep Purple und Led Zeppelin“. Mir sind wirklich Traumsongs eingefallen, weil ich auch irgendwie allen mitgeteilt habe, dass ich mir nicht mehr reinreden lasse in die Produktion. Ich mache alles selbst, bis ich happy bin. Und deshalb habe ich auch entschieden, dass ich nur elf Songs aufnehme. Ich muss das Album nicht vollpacken mit Titeln, nur weil ich sie habe. Es sollte einfach nur das Beste sein, was ich kann. Und ich glaube, es ist das beste Album, das ich je geschrieben habe.

Matthias Reim zeigt sein neues Album „MR20“. Quelle: Ove Arscholl

Das sind ja 20 Alben in 30 Jahren. Wie schaffst du es, dass dir immer wieder was Neues einfällt?

Das ist ja nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Leidenschaft. Und ich bin in den Jahren zu einem so beliebten Live-Künstler geworden, der sich natürlich ständig irgendwie erneuern muss. Die Leute würden ja nicht jedes Jahr wiederkommen, wenn ich immer das Gleiche machte. Und ich muss auch mit einer Qualität von Songs überraschen, die an die alten Hits, die ich immer wieder spielen muss, heranreichen können. Ich muss Neues schaffen, was gleichwertig ist. Und das ist schwer – und war auch das Problem bei den letzten Alben. Die waren immer ganz okay, aber ich selbst war nie so richtig zufrieden. Aber Anfang des Jahres ist etwas passiert. Da saß ich in meiner Küche und hatte mir gerade so eine „Alexa“ angeschafft. Und ich habe gesagt: „Alexa, spiel was von The Who!“ Und dann haute die mir „Behind blue Eyes“ um die Ohren. Und dann hab ich mir alle Platten, die ich mal hatte, vorspielen lassen. Was mir da alles einfiel. Uriah Heep mit „July Morning“, das war so geil. Und Alexa hatte das alles. Und dann saß ich da, holte mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank und auf einmal fiel mir wieder alles ein – was für ein Auto ich damals hatte, wer meine Freundin war, alles. Und ich dachte mir – das muss ich aufschreiben.

Und so entstand der Song „ Deep Purple und Led Zeppelin“?

Genau. Und ich sah die Plattencover vor mir. Heute wird ja nur noch gestreamt. Aber früher hielten wir die, wenn wir aus dem Plattenladen kamen, wie die Schätze in der Hand. Das gibt’s ja heute so nicht mehr. Wir haben diese Musik geliebt, wir haben sie besessen. Du hattest ja Geld dafür ausgegeben. Und dann war so viel zu entdecken an Bildern und Kunstwerken in den Plattencovern. Ich denke da an diese Zeitung bei „Thick as a Brick“ von Jethro Tull. Oder die Fotostory bei „Quadrophenia“ von The Who. Na, jedenfalls glaube ich, dass mit „ Deep Purple und Led Zeppelin“ einer der geilsten Songs entstanden ist, die ich je geschrieben habe, weil der so emotional und so auf den Punkt ist, wie er die Geschichte erzählt von diesen Werten. Und auf diesem Niveau wollte ich bleiben. Ich wollte Geschichten erzählen.

OZ-Reporter Ove Arscholl (r.) plaudert mit Matthias Reim über dessen neues Album „MR20“. Quelle: Ove Arscholl

Was hast du eigentlich vor 1990 gemacht?

Ich habe studiert und parallel eine Grundausbildung im Hansa-Tonstudio in Berlin gemacht – zum Tontechniker, Arrangeur und Produzent. Ich war dabei, als Depeche Mode dort produziert haben. Denen habe ich noch den Kaffee gebracht. Ich war bei Marillion dabei und David Bowie habe ich erlebt.

Und wie kam es dann plötzlich zur eigenen Platte?

Na, das, was ich da gelernt habe, habe ich dann zu Hause versucht in meinem Kleinst-Studio nachzuvollziehen. Kompression, Sounds, Frequenzbereiche – all das. Und so wurde ich langsam immer besser und habe mir dann irgendwann ein eigenes großes Studio angeschafft – mit Hilfe eines Existenzgründungsdarlehens. Das war ein Risiko, hat aber funktioniert. Und als Sänger wollte ich eigentlich gar keine Karriere mehr. Ich hatte in den frühen 80ern mal zwei Songs rausgebracht, die beide Flops waren. Auch die Plattenbosse hatten mir gesagt: „ Matthias, du bist gut als Produzent, schreibst tolle Songs. Lass das Singen, das ist nichts für dich.“ Aber ich habe heimlich für mich immer wieder Songs geschrieben, die ich dann liegen hatte. Einfach so deutsche Rocksongs, die ich niemandem angeboten habe. Und irgendwann kam mal einer und hörte sich „Verdammt ich lieb’ dich“ an und meinte, das wäre richtig gut, ich sollte es doch noch mal versuchen. Na – und der Rest ist Geschichte.

Für wen hast du vorher Lieder geschrieben?

Für die ganze Schlagerbranche. Bernhard Brink, Jürgen Drews, Roy Black. Auch für englische Bands habe ich Songs geschrieben, aber die hat nie jemand kennengelernt. Dann habe ich noch Rundfunkwerbung produziert, hatte feste Kunden und damit mein Auskommen. Ich konnte mein Reihenhaus bezahlen und den Kredit ablösen.

Du singst von der großen Liebe, die 1977 kam ...

Da hatte ich nach langer Suche endlich eine Freundin.

Habt ihr noch Kontakt?

Nee, wir haben uns 1981 getrennt, weil sie sich in einen anderen Typen verguckt hatte. Deswegen kann ich auch über Liebeskummer so wunderbar schreiben, wie es einem das Herz zerreißt.

Aber sie erkennt sich, wenn sie das Lied hört?

Mit Sicherheit!

Auf deinen jüngsten Alben hast du immer mal wieder einen Ostrock-Song gecovert, im vergangenen Jahr warst du mit City und Karat auf Rocklegenden-Tour und jetzt erwähnst du die DDR-Bands in einer Reihe mit Deep Purple und Led Zeppelin. Habt ihr das im Westen wirklich gleichwertig gehört?

Ja, irgendwie kamen die Platten über die Grenze geflogen. Und zu der Zeit war Rockmusik ja Popmusik. Also, auch Jethro Tull oder Pink Floyd war irgendwie Pop. Und dann kam da aus der DDR was, das ich nicht für möglich gehalten hätte. Die machten das auf Deutsch. Aber irgendwie so eigentümlich und fesselnd, dass das in unserer Clique sofort Kult wurde. Auf „Alt wie ein Baum“ wäre im Westen nie jemand gekommen, sage ich immer. Ich fand das tierisch. Und für uns war das nicht Schlager. Das war Rockmusik.

Wo liegt da für dich der Unterschied?

Na, damals hatten wir keinen rockigen oder interessanten Schlager. Das war Tony Marshall mit „Ohja ohja ho, schöne Maid, hast Du heut’ für mich Zeit?“ Und das war für jemanden, der gern „Whole lotta Love“ oder „Stairway to Heaven“ gehört hat, unerträglich. Wenn Mama so was hörte, musste man empört die Tür zumachen und sich schütteln. Grauenhaft! Heute ist ganz Deutschland massiv toleranter geworden und die Grenzen verschwimmen.

Was ist das für Musik, die du machst?

Ich weiß es nicht. Ich habe ja den Stempel „Schlagersänger“. Heute kann ich darüber schmunzeln und kann sagen, ja, wenn das Schlager ist, dann ist Schlager geil. Ich weiß nicht, wo die Grenze liegt. Ich habe die Definition von Schlager noch nicht verstanden.

Roland Kaiser sagt ja immer, ein Schlager ist ein Hit. Ein Lied, das Erfolg hat, weiter nichts.

Na ja – aber das stimmt ja eben auch nicht ganz, denn ganz viele Schlagersänger haben ja überhaupt gar keinen Erfolg. Es schwirren viele Schlager herum, die richtig scheiße sind. Und dann gibt es ganz hervorragende Sachen, wie Helene Fischers „Atemlos“. Das ist ja ein Meilenstein. Auch Roland Kaiser und Maite Kelly mit ihrem „Warum hast Du nicht Nein gesagt“ – das ist einfach geil. Aber das ist für mich moderne deutschsprachige Unterhaltung. Ich glaube nicht, dass meine Live-Konzerte mit denen der Flippers zu vergleichen wären. Es ist eine ganz andere Welt, aber leider unter diesem Begriff Schlager zusammengefasst, der mir manche Türen versperrt. Aber ich lebe gut davon und gerne damit.

Du hast vorhin von deinen Platten gesprochen, die du damals hattest. Hast du sie noch?

Nein, ich habe sie irgendwann nach meinem 17. Umzug in Amerika gelassen, wo ich sieben Jahre lang gewohnt hatte. Da hatte ich einen Nachbarn, so einen kleinen Iren, der war 14. Der kam immer, um sich Platten auszuleihen, das fand der tierisch geil. Der kannte die alte Rockmusik ja auch noch nicht. Und dann hab ich ihm das alles dagelassen. Ich hatte keine Lust, das alles noch mal einzupacken. Heute kann man ja alles streamen.

Ist das nicht ernüchternd, auch für dein neues Album, wenn man alles streamen kann?

Ich kann ja gucken, wie oft ich gestreamt werde.

Und verdienst du damit Geld?

(lacht) Früher musstest Du fünf Mark ausgeben, um einen Song zu hören, weil Du ihn als Platte kaufen musstest. Wenn ich mir angucke, wie oft ich gestreamt werde, wäre ich allein in diesem Monat schon Millionär. Das ist natürlich ein bisschen ernüchternd, aber ich kann’s nicht ändern. Aber ich sehe es positiv. Wenn Du so massiv gestreamt wirst, machst Du ja etwas, das die Leute hören wollen, und dann kommen sie auch in Deine Konzerte. Und heutzutage verdiene ich mein Geld mit Konzerten. Aber Du brauchst dennoch ein gutes Album, damit die Leute über Dich sprechen und in Deine Konzerte kommen. Ich gebe mir übrigens auch Mühe mit der Reihenfolge der Titel auf dem Album. Aber wenn die Leute streamen, dann ja in den seltensten Fällen das ganze Album, sondern nur einzelne Titel. Von der Dramaturgie eines Albums werde ich mich wohl irgendwann verabschieden müssen.

Matthias Reim kommt jedes Jahr am 30. Dezember für ein Konzert in die Rostocker Stadthalle. Quelle: Ove Arscholl

Wann warst du das erste Mal in Rostock?

Oh, ich denke 1991 auf der Tournee. Früher hatte ich Rostock aber gar nicht auf dem Schirm – ich war nie in der DDR. Erst nach dem Mauerfall, als ich schon auf Tournee war, bin ich dahingekommen. Aber inzwischen ist das für mich eine richtige zweite Heimat geworden. Immerhin waren es auch die neuen Bundesländer, die mich als Act entdeckt hatten. Im Westen konnte ich ja nach meinem Fall Ende der 90er Jahre nicht mehr Fuß fassen. Aber in Chemnitz, Dresden und Rostock, da wurden plötzlich die Hütten voll. Ich komme immer wieder gern dorthin, auch um mich selbst zu pflegen. Man macht das mit einer solchen Freude und kennt inzwischen die Gesichter – schon seit zehn oder 15 Jahren.

Erkennt man die Leute im Publikum tatsächlich wieder?

Ja. Wirklich. Und in Rostock gibt es auch viele, die schon längst gar nicht mehr da wohnen. Aber das gehört für die zum Silvester-Ritual, dass sie einen Tag vorher mit mir in der Stadthalle feiern. Wir haben da ja inzwischen die geilere Party als am Silvestertag selbst. (lacht)

Was wirst du vom neuen Album spielen?

Na, definitiv „Eiskalt“ und „ Deep Purple und Led Zeppelin“. Und auch „Tattoo“. Bei der Tour im Sommer kommen dann sicher noch ein paar mehr dazu.

Tickets für das Konzert mit Matthias Reim am 30.12. in der Stadthalle Rostock gibt es im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG und online auf tickets.ostsee-zeitung.de.

Von Ove Arscholl