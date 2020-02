MP-Wahl in Thüringen stößt bei OZ-Lesern auf geteiltes Echo

Rostock

Ministerpräsident auf Abruf: Seinen Rücktritt bezeichnete der am Mittwoch gewählte FDP-Mann Thomas Kemmerich zum neuen thüringischen Ministerpräsidenten einen Tag nach der Wahl als „unumgänglich“. Das Polit-Beben von Thüringen und seine Folgen haben unterdessen auch unter politikinteressierten Lesern der OSTSEE-ZEITUNG eine kontroverse Debatte ausgelöst. FDP und CDU hatten in Thüringen gemeinsame Sache mit der AfD gemacht. Die Kritik der Leser fällt vielfach vernichtend aus. Doch es gibt auch Stimmen, die die Entscheidung für den Politiker Thomas Kemmerich mit Hilfe der AfD nicht als Makel angesehen haben.

Tom Richter schreibt: „Die Wahl war verfassungsrechtlich demokratisch. Aber die kleinste Partei wollte den Ministerpräsidenten stellen. Das ist schräg. Da brauchen wir keine Landtagswahl mehr. Nach meinem Gefühl ist das undemokratisch.“ Maik Lenske findet: „Das war ein genialer Schachzug der CDU, mit der AfD abgesprochen, FDP vorgeschoben, um sauber auszusehen und dann doch noch in die Regierung zu rutschen.“ Ute Jaksiewicz meint knapp: „So bedauerlich es auch gewesen wäre. Das hätte eine Demokratie aushalten können.“ Denise Schmelzer indes ist überzeugt: „Das hatte nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das ist nur noch Betrug.“

Peter Rietzschel hat ein Ortsschild gepostet, auf dem auf gelbem Grund in schwarzer Schrift zu lesen ist: „Warnung! Sie befinden sich in Thüringen. Hier kungeln CDU und FDP offen mit Rechtsextremisten!“ Lothar Seitz notiert: „So geht das mit der demokratischen Wahl. Solange die AfD nicht verboten ist, sehe ich da kein Problem.“ Die FDP hätte zeigen können, was in ihr steckt, um Deutschland nach vorne zu bringen, so Seitz.

Peggy Hahn fragt: „Was für eine Mehrheit hätte er denn gehabt? Die Thüringer haben die Mehrheit Herrn Ramelow gegeben. Für was geht man wählen, wenn das Wahlergebnis ignoriert wird und Mauscheleien stattfinden?“ Christian Albrecht meint zu wissen, was das Land wollte. „ Thüringen wollte eigentlich, dass die CDU endlich die roten Socken in der Schublade lässt und im Sinne der Allgemeinheit mit Ramelow zusammenarbeitet.“ Denise Schmelzer entgegnet: „Die Bevölkerung war mit Herrn Ramelow zufrieden. Aber leider geht es nicht danach, was die Wähler wollen, sondern nur um ein Machtgeschachere der anderen Parteien.“

Stephan Derr hinterlässt Folgendes: „Tja, beim Skat sagt man wohl überreizt dazu.“ Und weiter: Wenn ein Ministerpräsident seine Verfassung kennen würde und wisse, dass es schlimmstenfalls im dritten Wahlgang schiefgehen könne, „warum geht er dann nicht eine stabile Koalition mit der CDU ein, statt einer fragwürdigen Minderheitsregierung den Vorzug zu geben? Der MP-Kandidat der stärksten Fraktion hatte, wie es Brauch ist, den Vortritt, ist dann drei Mal gescheitert. Ein anderer Kandidat bekam die Mehrheit der Stimmen, darunter die der Schmuddelkinder. Lebendiger Parlamentarismus.“

Ingo Mueller möchte noch mal betonen: „Die CDU wollte keine Koalition mit den Linken. Es war genau andersherum.“ Und Jens Lutzke abschließend: „Es ist nicht der Mann, sondern die Art, wie er gewählt worden ist. Das ist das Problem. Nicht der Mensch, sondern die AfD.“ Sie sei und bleibe das Problem, unterstreicht Lutzke.

Von Juliane Lange