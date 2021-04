Rostock

Es ist das zweite Jahr, in dem der 1. Mai dank Corona nicht so gefeiert werden kann, wie wir das gewohnt sind. Keine Tanz-in-den-Mai-Veranstaltungen, auf Demos muss Abstand gehalten werden.

Um den Tag der Arbeit auch in Pandemie-Zeiten nicht wie einen normalen Samstag zu begehen, haben wir ein paar Tipps für Sie gesammelt.

Tanz in den Mai 2.0

Auch 2021 gibt es dank der Corona-Pandemie keine Partys oder sonstigen größeren Veranstaltungen. Als Trostpflaster für Tanzwütige könnte dies dienen: Treffen Sie sich doch mit Ihren Freunden zu einer virtuellen Tanz-Scharade.

Sie verabreden sich zu einem virtuellen Call, dabei helfen Programme, wie beispielsweise Zoom oder Teamlink oder auch WhatsApp. Jeder schaltet seine Kamera ein und stellt nacheinander pantomimisch seinen Lieblings-Song dar. Die anderen raten. Derjenige, der am schnellsten auf den Song kommt, erhält einen Punkt, zusätzlich auch derjenige, der performt hat.

Natürlich lässt sich der Rate-Teil auch einfach weglassen: Erstellen Sie eine Spotify-Liste mit Ihren liebsten Hits, teilen Sie diese mit Ihren Freunden, die wiederum Ihre Lieblingssongs dazupacken. Dann können Sie virtuell zusammen in Ihren Lieblingssongs schwelgen oder sogar „gemeinsam“ das Tanzbein schwingen.

Mai-Wanderung: 2021 auch im Norden möglich

Eine feucht-fröhliche Mai-Wanderung in großer Runde ist vielleicht eher im südlichen Teil Deutschlands Tradition, aber dank Corona liegt Spazierengehen überall im Trend. Auch zum Tag der Arbeit spricht nichts gegen Ausflüge in kleiner Runde. Achten Sie nur bitte auf die Corona-Regeln in Ihrem Landkreis.

Ein schönes Picknick lässt sich aktuell allerdings nicht empfehlen, dafür ein Kleidertipp: In Anbetracht der Wettervorhersage sollten Sie unbedingt einen Schirm und die Regenjacke einpacken!

Verliebte „wandern“ in Süddeutschland übrigens in den Garten der / des Angebeteten, um dort einen Maibaum aufzustellen. Das sind kleine Birken, auch Liebesmaien genannt, deren Zweige mit bunten Bändern geschmückt werden. Vielleicht ist das zweite Corona-Jahr ja Anlass, auch diesen schönen Brauch nach MV zu holen?

Tipp für Familien: Der Rostocker Zoo hat am 1. Mai wie gewohnt von 9 bis 17 Uhr geöffnet, die Tierhäuser müssen allerdings geschlossen bleiben.

Maibowle selber machen

Natürlich schmeckt Bowle am besten, wenn man sie mit Freunden genießt. Das heißt aber nicht, dass man auf das Vergnügen verzichten muss – lediglich bei der Menge sollte man vielleicht etwas sparsamer sein, damit man nicht in die Versuchung kommt, eine große Bowleschüssel alleine oder zu zweit zu vertilgen.

Zutaten und Zubereitung der Maibowle

In die klassische Maibowle gehört auf jeden Fall Waldmeister, den gibt es frisch am besten auf dem Wochenmarkt oder in Sirup-Form im Supermarkt. Die weiteren Hauptzutaten sind Sekt und Weißwein. Diese mixen Sie im Verhältnis 1:1. Den Waldmeister hängen Sie kopfüber (vorher die Blüten entfernen) in den Weißwein und lassen ihn eine halbe Stunde ziehen. Achten Sie hier auf die Menge: Man sollte nicht mehr als drei Gramm Waldmeister pro Liter Bowle verwenden, sonst drohen dank des sekundären Pflanzenstoffs Curmarin Kopfschmerzen und Übelkeit. Jetzt den Sekt hinzugießen, Eiswürfel in Gläser füllen und genießen!

Für eine alkoholfreie Variante können Sie verschiedene Fruchtsäfte wie beispielsweise Apfel-, Ananas- oder Mangosaft mit Mineralwasser mixen und mit dem Waldmeister anreichern.

Am 1. Mai zum Tag der Arbeit auf eine Demo gehen

Wer den 1. Mai nutzen möchte, um ein Zeichen zu setzen, hat auch 2021 in MV einige Möglichkeiten. Hier ein paar Beispiele:

Greifswald: Hier wird es in der Innenstadt und der Südstadt verschiedene kleine Mahnwachen geben. Der Grund dafür: Die NPD hat einen Aufmarsch angekündigt.

Barth: Ab 10:30 findet ein Feuerwehrumzug statt. Startpunkt ist der Osthafen.

Rostock: Am Brink startet um 10 Uhr eine Demo unter dem Motto „Solidarisch für unser Jetzt“, anschließend folgt eine Kundgebung am Neuen Markt.

Güstrow: Um 10 Uhr gibt es auf dem Markt ein „Netz der Solidarität“

Schwerin: Um 10 Uhr startet eine Demo am Grunthalplatz durch die Innenstadt zum Markt, dort folgt eine Kundgebung mit Mario Klepp (stellv. Landesbezirksleiter ver.di Nord).

Den 1. Mai zu Hause verbringen

Wenn das Wetter eh nicht mitspielt, lässt sich der 1. Mai 2021 auch gut (und absolut coronakonform) zu Hause auf dem Sofa verbringen. Ein Hoch auf Streamingdienste, Mediatheken, aber auch lineares Fernsehen!

Auf Amazon können Sie sich die Komödie „Kill the boss“ ausleihen, in der sich Jason Bateman, Charlie Day und Jason Sudeikis zusammenschließen, um sich ihrer Chefs zu entledigen.

Serienfans könnten den Tag der Arbeit nutzen, um eine richtig gute deutsch-luxemburgische Produktion (noch mal) zu sehen: „Bad Banks“ gibt’s auf Netflix und beleuchtet die Machenschaften des Investment-Bankings.

Wer Lust auf Historisches hat, wird ebenfalls auf Amazon fündig: „Rosa Luxemburg“, ein filmisches Porträt von Margarethe von Trotta, wirft einen Blick auf die beeindruckende Frau. Hauptdarstellerin Barbara Sukowa wurde für ihre Leistung mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.

Das ZDF zeigt um 21:45 eine Krimi-Wiederholung aus unserer Gegend: Katharina Wackernagel ermittelt als Kommissarin Nina Petersen in „Stralsund: Waffenbrüder“.

Von Carla Quick