Greifswald

Es ist eine unglaubliche Zahl. In dieser Woche wurde der 100 000ste Corona-PCR-Test am Friedrich-Loeffler-Institut für Medizinische Mikrobiologie ausgewertet. Was diese Zahl nicht verrät, sind die anstrengenden Monate, die hinter den Mitarbeitern des Instituts liegen. „Es war eine Herausforderung“, sagt die medizinisch-technische Assistentin Christin Zawadzinski.

Während das PCR-Verfahren für andere Erreger etabliert ist, gab es keine Erfahrungen zum Nachweis von Sars-CoV-2. „Hier musste viel eigene Evaluierungsarbeit durch unsere PCR-Spezialistin Kathrin Zimmermann und das MTA-Team geleistet werden“, sagt Institutsdirektor Karsten Becker. Die Labororganisation wurde umgestellt und an die Pandemiebedingungen angepasst. Um die massenhaft anfallenden Proben auswerten zu können, wurde eine entsprechende Teststrecke errichtet.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auswertung erfordere viel Konzentration und Erfahrung

Gerade in der Anfangszeit seien die Bedingungen für die Auswertung der PCR-Tests für das gesamte Team erschwert gewesen: „Wir hatten nicht genügend Räumlichkeiten. Es mussten zusätzliche Räume geschaffen werden. Auch personalmäßig war es anfangs nicht ganz so einfach“, sagt Christin Zawadzinski. Hinzugekommen seien Lieferschwierigkeiten nicht nur für die Testkits, sondern auch für notwendige zusätzliche Verbrauchsmaterialien wie beispielsweise Pipettenspitzen. Dass die 100 000-Marke in dieser Woche geknackt wurde, sei nicht überraschend gewesen, sagt die 56-Jährige: „Wir haben schon damit gerechnet, weil die Zahlen zwischendurch explodiert sind.“

Die Auswertung von PCR-Proben erfordere viel Konzentration und Erfahrung. Zwar lerne man dies in der Ausbildung, „aber nicht so konzentriert. Man braucht dafür auch ein Gefühl. Selbst unsere Schüler, die hier Praktikum machen, dürfen nur zugucken und es nicht allein machen“, sagt Zawadzinski.

Täglich zu Spitzenzeiten 500 PCR-Proben ausgewertet

Der größte Fehler, der passieren könne, wäre eine Verunreinigung der Probe. Daher müsse man extrem vorsichtig und sauber arbeiten, fügt die medizinisch-technische Assistentin hinzu. Das Labor arbeitet mit allerhand technischen Gerätschaften. „Wenn es zu einem Geräteausfall kommt, was auch heute noch passiert, muss man mitunter wieder ganz von vorne anfangen und eine ganze Serie neu aufarbeiten.“ Bis zu 100 Proben kann so eine Serie enthalten.

Zur Entlastung seien im September vergangenen Jahres neue Kollegen zum Team dazugestoßen. „Die haben wir für die Corona-PCR fit gemacht. Sie arbeiten quasi nur Corona ab und entlasten uns, damit wir auch die Routine-PCR machen können.“ Auch die studentischen Hilfskräfte, die eingestellt wurden, seien eine große Hilfe, sagt Zawadzinski.

Um die Proben rund um die Uhr auswerten zu können, wurden ein Spätdienst und eine Nachtdienstbereitschaft eingerichtet. Zeitweise halfen auch medizinische-technische Assistenten und Wissenschaftler aus anderen Forschungsbereichen bei der Corona-Diagnostik mit, sagt Institutsdirektor Becker. Zu Spitzenzeiten wurden täglich mehr als 500 PCR-Untersuchungen durchgeführt und ausgewertet. Im Schnitt waren es zwischen 200-400 an sieben Tagen in der Woche.

Pandemie hatte auch Auswirkungen auf die Grippewelle

Eigentlich wollte Christin Zawadzinski Physiotherapeutin werden. Doch durch eine Arbeitsgemeinschaft schnupperte sie Labor-Luft. Die Ausbildung zur MTA begann sie 1981. Bis 2013 arbeitete die zweifache Mutter in der Transfusionsmedizin. Dort sei es oft um Leben und Tod gegangen, berichtet sie.

„Nicht alles war planbar. Wenn es einen Unfall gegeben hat und jemand kurz vor dem Verbluten war, musste sehr schnell gehandelt werden und man musste genau wissen, was man tut.“ Denn vor einer Transfusion ist es wichtig, dass das Blut untersucht und die Blutgruppe bestimmt wird. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, sagt Zawadzinski, auf die sie noch heute sehr stolz ist. Aus gesundheitlichen Gründen wechselte sie vor acht Jahren zum Institut.

Die PCR-Tests, die im Institut ausgewertet werden, stammen vom Testzentrum der Unimedizin und von den Patienten der Klinik. Quelle: Stefan Sauer

Dass eine Pandemie einmal das Leben auf der ganzen Welt verändern wird, damit habe sie nicht gerechnet. „Zu Influenza-Zeiten gab auch immer Phasen, wo es viel Arbeitsaufwand gab, aber das war immer noch überschaubar. Dass aber so etwas kommt, ist einfach unfassbar. Ich hätte nicht gedacht, dass man so etwas miterlebt.“

Die Pandemie hatte auch noch eine andere Auswirkung auf die Arbeit von Zawadzinski und dem Team: „Im Herbst hatten wir es immer mit der Influenza zu tun. Die blieb in diesem Jahr durch die Corona-Maßnahmen wie die Abstandsregeln und die Mund-Nasenbedeckung aus.“ Doch wird das Institut noch die Auswertung von 200 000 Corona-PCR-Tests knacken? Möglich wäre es, sagt Zawadzinski: „Wenn der Reiseverkehr wieder ansteht, kann es schon sein, dass die Zahlen wieder hochgehen.“

Von Christin Lachmann