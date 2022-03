100 Milliarden für die Bundeswehr - Leser skeptisch: "Woher kommt plötzlich das Geld?“

Rostock

Jahrelang unterfinanziert, ja gar kaputtgespart sei die Bundeswehr – so lautet der Vorwurf dieser Tage an die Politik. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat ein Umdenken im politischen Berlin ausgelöst. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht im Zusammenhang mit der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik von einer „Zeitenwende“. 100 Milliarden Euro sollen in diesem Jahr an die deutsche Bundeswehr gehen. Darüber hinaus sollen fortan jährlich mehr als zwei Prozent des deutschen Bruttoinlandproduktes in die Verteidigung investiert werden. Wie blicken Leser auf diesen Weg, den Deutschland, ausgelöst durch Putins Krieg, einschlägt?

Mario Skrzypczak hält sich mit Kritik nicht zurück: „Es geht doch nicht nur um die Höhe des Verteidigungshaushaltes.“ Skrzypczak fordert die Abschaffung der „Überregulierung und Bürokratisierung“. Weiter schreibt er: „Seit 30 Jahren wird die Struktur der Bundeswehr von sozialen Aspekten und dem Geldbeutel bestimmt. Sie wird von Politikern geführt, die noch nicht einmal gedient haben bzw. von älteren Frauen, der Quote wegen. Es wurden Beratungsfirmen mit Millionenaufträgen immer reicher gemacht, obwohl das Knowhow immer in den Streitkräften vorhanden war. Es wurde alles ohne Sinn und Verstand ausgelagert und europaweit ausgeschrieben. Die Material- und Personallage ist seit Jahrzehnten mangelhaft und alle haben es gewusst, und gerade die, die jetzt am lautesten schreien, haben geschwiegen. Die, die kritisch waren und Dinge ausgesprochen haben, wurden mundtot gemacht.“

„Woher nimmt man plötzlich das Geld?“

Ronny Kayn fragt: „Woher nimmt man plötzlich das Geld? Jahrelang wurde Deutschland kaputtgespart. Egal, ob Feuerwehr, Krankenhaus, Bahn und Straßen, Schulen, Bundeswehr. Plötzlich kommt ein Virus und ein russischer Präsident und man merkt, wie marode, rückständig und abhängig ‚Made in Germany‘ ist. Warum hat man kein Geld, um Berufstätige früher in Rente zu schicken? Fragen über Fragen.“ Erich Roese schließt mit einer weiteren Frage an: „Wozu brauchen wir eine schlagkräftige Bundeswehr? Wir haben doch nicht die Absicht, einen Krieg zu führen. Also wozu die Milliarden, die anderswo eher gebraucht werden?“ Marcus Nowak daraufhin: „Wenn ich schon höre, Putin hat seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt, dann wird mir schlecht. Deswegen ist es gut, dass aufgerüstet wird zur Verteidigung unseres Landes und Europas.“ Martin Stelzer ist überzeugt: „Das Erwachen kommt leider zu spät. Zumindest für die Ukraine. 15 Jahre hat die deutsche Politik weggeschaut.“ Peter Behrens dagegen meint: „Sehr gut.“ Gleichzeitig fordert er die „sofortige Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht.“

„Man hätte mit Russland einen Ausgleich finden müssen“

Thomas Schlick blickt wehmütig zurück und mit Sorge in die Zukunft. Die Politik der westlichen Staaten sieht Schlick als „durchgehend gescheitert“ an: „Wir hatten ein gutes Verhältnis zu den Russen. Fast ein Wunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hätte mit Russland einen Ausgleich finden müssen, statt die Konfrontation zu suchen. Jetzt ist Krieg, und es droht ein langer kalter Krieg im Anschluss. Die Nato-Länder schicken Waffen und Söldner. Dadurch wird alles nur noch mehr eskalieren. Verhandlungen rücken in weite Ferne. Deutschland rüstet wieder auf. Es ist eine durch und durch falsche Politik.“ Auch Altkanzler Schröder spielt in seinen Gedanken eine Rolle: „Gerhard Schröder hätte ein Vermittler sein können, Russland unser Partner in einer neuen, europäischen Sicherheitsarchitektur. Es wäre ein Anker gegen China gewesen. Alles Geschichte.“ Enrico Kinder wiederum begrüßt den Schritt: „Na endlich. Leider kann Deutschland wegen Russland und China auf die Bundeswehr und die Nato nicht verzichten. Unsere Streitkräfte müssen nicht riesig sein, doch Ausrüstung und Ausbildung müssen optimal sein. Und das sind sie leider nicht. Darum ist die Erhöhung des Verteidigungsbudgets richtig, wichtig und nötig.“

