100 neue E-Roller in Greifswald: Wer sie falsch abstellt, muss kräftig zahlen

Greifswald

Sie bestechen mit leichter Handhabung und sollen die Mobilitätswende weiter vorantreiben: In der Hansestadt stehen seit Ende vergangener Woche 100 elektrische Roller bereit, die jederzeit ausgeliehen werden können. Die E-Scooter wurden in der ganzen Stadt verteilt. Der Hype um die elektrischen Flitzer war enorm, nachdem sie im Juni 2019 in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen wurden. Vor allem in den größeren Städten ist das Angebot an E-Scootern zum Ausleihen bis heute ungebrochen.

Doch mittlerweile ist auch der Frust über die elektrischen Roller groß. Denn regelmäßig kommt es zu Unfällen, weil sich die Fahrer nicht an Verkehrsregeln halten, die Geschwindigkeit unterschätzen oder auch alkoholisiert aufs Gefährt steigen. Auch das Abstellen der E-Roller zwingt einige Städte zum Reagieren. Denn oft werden die Scooter inmitten der Gehwege stehen gelassen und blockieren Fußgängerwege.

Zeit läuft weiter, wenn Roller in Sperrzonen abgestellt werden

Das soll in der Hansestadt nicht passieren, so das Versprechen der Rostocker Firma MIR Solutions GmbH, die die E-Roller in Greifswald zur Verfügung stellt. Denn die ausgeliehenen E-Scooter können nun in ausgewiesenen Parkzonen abgestellt werden. Diese werden in der firmeneigenen App „Moin“ angezeigt. Eine Abstell-Sperrzone für die Roller in der Innenstadt befindet sich beispielsweise beginnend am Mühlentor über den Schuhhagen bis hoch zur Langen Straße/Kapaunenstraße. Auch der Marktplatz, der Rubenowplatz sowie der Wall sind tabu.

Doch was passiert, wenn der Roller trotzdem dort abgestellt wird? Dann läuft die Zeit weiter, erklärt Adrian Merker, einer von zwei Geschäftsführern der MIR Solutions GmbH. Das bedeutet, dass der Ausleiher trotz des Abstellens weiterhin 25 Cent pro Minute zahlt.

So funktioniert das Ausleihen der E-Scooter Um den E-Roller zu nutzen, muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Grundsätzlich ist eine Entsperrungsgebühr pro Fahrt von einem Euro fällig. Die Kosten pro Fahrtminute belaufen sich auf 0,25 Euro, eine Parkminute während der Fahrt kostet 0,15 Euro. Die Bezahlung funktioniert via Paypal oder Kreditkarte. 1. „MOIN“-App herunterladen auf https://moin-sharing.app/ 2. Scooter in der Nähe aussuchen, ausleihen und entsperren 3. Mit dem Fuß aufs Trittbrett stellen und den anderen Fuß zum Anrollen nutzen. Beschleunigungshebel befindet sich auf der rechten Seite. 3. Am Ziel: Parkverbotszonen beachten, parallel zur Fahrbahn, nicht in Einfahrten parken, Fahrt mittels der App beenden und ein Foto vom geparkten Scooter machen.

Höchstens 300 E-Scooter in Greifswald

„Wir können nicht gänzlich verhindern, dass Roller einmal umherliegen beziehungsweise im Weg stehen“, so Merker. „Wir haben natürlich ein Eigeninteresse, dass die Fahrzeuge ordnungsgemäß abgestellt werden. Hierzu gehört auch, dass der Nutzer nach dem Parken ein Foto hochladen muss. Außerdem wurde mit der Stadt vereinbart, dass E-Tretroller, die unsachgemäß abgestellt wurden, binnen 24 Stunden nach Meldung zu entfernen oder umzuverteilen sind.“

Für Greifswald wurde ein Kontingent von maximal 300 E-Scootern vereinbart. Es könnte also sein, dass die Anzahl noch mal erhöht wird, wenn auch die Nachfrage steigt, wie Merker erklärt. Mit der Stadtverwaltung hat sich das Unternehmen darauf geeinigt, in der Altstadt die Anzahl der E-Roller auf höchstens 100 und in Eldena sowie Wieck/Ladebow auf 30 Stück zu begrenzen.

Stefan Fassbinder, Greifswalds Oberbürgermeister, begrüßt das Angebot der E-Roller in der Hansestadt. Der Grünen-Politiker sieht darin einen weiteren Baustein für die Verbesserung der Mobilitätsmöglichkeiten: „Die Roller stehen auf Flächen bereit, die mit der Stadt abgestimmt wurden. Etwa in der Nähe von Bushaltestellen oder wichtigen innerstädtischen Punkten, um das Mobilitätsangebot insgesamt zu verbessern.“ Das Angebot richte sich nicht nur an Touristen, sondern auch an Einheimische, sagt Fassbinder, der eine kleine Probefahrt mit einem der E-Scooter am Bahnhof wagte. Fazit? „Man muss sich erst mal ein bisschen daran gewöhnen.“

Auch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) probierte die E-Roller aus, nachdem sie in der Stadt verteilt wurden. Quelle: Franziska Vopel (Stadt Greifswald)

Polizei achtet bei Verkehrskontrollen auch auf E-Scooter-Fahrer

In Rostock bietet das Unternehmen bereits seit einiger Zeit die E-Roller zum Ausleihen an. Das Angebot werde hauptsächlich von jüngeren Leuten genutzt, sagt der Geschäftsführer. Seit Oktober 2020 seien in Rostock lediglich vier Unfälle mit den E-Rollern, die das Unternehmen bereitstellt, verzeichnet worden: „Dabei handelt es sich nicht um Verkehrsunfälle mit Personenschäden. Die Roller sind in den Fällen gegen parkende Autos gekommen“, so Merker weiter. Die Roller erreichen eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h und werden mit Ökostrom aufgeladen. Die Akkus werden regelmäßig durch das Unternehmen gewechselt.

Vergleichbar mit dem Fahrrad dürfen E-Scooter nur auf Radwegen, Fahrradstraßen sowie Radfahrstreifen fahren. Sollte nichts davon vorhanden sein, müssen sie auf die Fahrbahn ausweichen. Eine Helmpflicht gibt es nicht. Doch sowohl die Verleiher als auch die Polizei raten dazu, einen Helm zu tragen. Wer mit 0,5 Promille oder mehr auf dem Roller unterwegs ist oder unter dem Einfluss von Drogen steht und erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.

„Wer mit dem E-Scooter den Gehweg befährt, muss mit einem Bußgeld von 15 bis 30 Euro rechnen“, erklärt Andrej Krosse, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam. „Die Polizistinnen und Polizisten des Polizeihauptreviers Greifswald achten bereits im Rahmen der Verkehrskontrollen und der Streifenfahrten auf die Einhaltung der Vorschriften für E-Scooter. In diesem Zusammenhang wurden auch schon Verstöße festgestellt“, so Krosse weiter. Mehrere Fahrerinnen und Fahren seien alkoholisiert gewesen oder hätten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. „Je mehr E-Scooter in der Hansestadt Greifswald unterwegs sind, desto mehr Verstöße stellen die Polizistinnen und Polizisten fest.“

So sieht die Karte in der App „Moin“ aus, worüber die E-Scooter gemietet werden können. Die schwarze Punkte sind die verfügbaren E-Roller. Die roten Zonen kennzeichnen die Gebiete, in denen das Abstellen verboten ist. Quelle: Screenshot

Von Christin Lachmann