Lübtheen

Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Einsatzkräfte in Lübtheen schwappt immer höher: Am Mittwoch hat die Gruppe Rapid Relief Team (RRT) zwei Grillstationen aufgebaut, an denen die rund 25 angereisten Mitglieder die Männer und Frauen, die den verheerenden Waldbrand bekämpfen, ehrenamtlich versorgen wollen. „Wir grillen mindestens 1000 Burger“, verspricht Geschäftsführer Alfred Brusius.

Weltweit im Einsatz

RRT hilft weltweit bei Katastropheneinsätzen, unter anderem war das Team schon bei Lawinenunglücken oder auch beim Absturz des Germanwings-Flugzeugs in Frankreich im Einsatz. „Die Einsatzkräfte werden bei solchen Katastrophen oft vergessen“, sagt Brusius. „Wir wollen mit unserer Hilfe darauf aufmerksam machen, was auch die Helfer in solchen Situationen durchmachen.“

Axel Büssem