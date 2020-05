1000 Euro Prämie: Diese Rostockerin ist die Corona-Heldin der OZ-Leser

Rostock

Die OZ-Leser haben entschieden – die Gewinner der Corona-Helden-Umfrage sind Laura Below (31) und ihr Mundschutzmasken-Team aus Rostock. „Ich habe es gehofft, aber nicht zu träumen gewagt“, freut sich die stolze Gewinnerin, die von Chefredakteur Andreas Ebel am Mittwoch persönlich mit einem Blumenstrauß beglückwünscht wurde.

An der Abstimmung hatten sich 2500 Leserinnen und Leser aus ganz MV beteiligt, 442 stimmten für Laura Below. Auf Platz 2 kam Antje Schultz aus Rostock mit 399 Stimmen, auf Rang 3 Alina Möller aus Niendorf mit 283 Stimmen.

Anzeige

Laura Below, die Siegerin, bietet seit Beginn der Corona-Krise selbstgenähte Mundschutzmasken auf ihrer Facebook-Seite von „Laura-made“ an. Eine Marke, die sie bereits 2016 zusammen mit ihrer Großmutter Johanna Piehl gegründet hat. Zuvor hatten die beiden bereits Socken, Mützen oder auch Decken für die Frühchenstation und vieles mehr genäht und als Spende an die Kliniken verteilt. „Begonnen hat alles mit jeder Menge alter Stoffbeutel, die nicht mehr hübsch, aber mit Geschichte und definitiv noch brauchbar waren“, schreibt sie auf der Facebook-Seite.

Weitere OZ+ Artikel

Von „Laura-made“ zum Rotzbremsenumschlagplatz

Als das Coronavirus auch hierzulande ein Thema war, hat Laura Below zunächst kostenlose Schnittmuster für Mundschutzmasken aus dem Internet heruntergeladen. „Kann ja nicht schaden“, dachte sie sich. Großmutter Johanna Piehl ist gelernte Schneiderin und fing an, die Masken aus alten Stoffen zu nähen. Unterstützung hat sie dabei auch von Schwiegermutter Petra Below bekommen.

Aus dem Unternehmen „Laura-made“ wurde dann kurzerhand ein sogenannter „ Rotzbremsenumschlagplatz“, wie ihn die 31-Jährige nennt. Darüber werden die Masken kostenlos verteilt – an medizinisches Personal, Menschen aus Risikogruppen und andere, die sie am dringendsten benötige.

Mehr als 1300 Masken verteilt

Insgesamt sind bei der Aktion bereits 1356 Masken verschenkt worden. Auf der Liste stehen noch weitere 400, die jetzt bearbeitet werden. Der „Rotzbremenumschlagsplatz“ lebt auch von Spenden, seien es Material- oder Geldspenden. Dafür dankt Laura Below ganz besonders dem Mehrgenerationenhaus in Evershagen, das ihnen für den guten Zweck Stoffe von dem einstigen Nähkurs überlassen hat.

Zur Galerie Die Gewinner der Corona-Helden sind Laura Below und ihr Team vom sogenannten „Rotzbremsenumschlagplatz“. Sie nähen Mundschutzmasken und bieten diese kostenlos auf ihrer Facebook-Seite an. Ein Teil des 18-köpfigen Teams wird hier vorgestellt.

Unabhängig davon gibt es daneben weiter das Unternehmen „Laura-made“, bei dem Masken von jedermann auch gekauft werden können – für acht Euro pro Stück, Kindermasken kosten fünf Euro. Deren Kosten bezahlt Laura Below mit eigenem Geld, und der Erlös dient ihr als finanzielle Unterstützung, da auch sie in der Corona-Krise ohne Job dasteht.

Große Freude über den Gewinn

Für die Aktion der OSTSEE-ZEITUNG wurde die Rostockerin stellvertretend für das Team vom „ Rotzbremsenumschlagplatz“ zur Corona-Heldin nominiert. Mit dem Gewinn hätte die gebürtige Rostockerin allerdings nicht gerechnet. Laura Below ist überwältigt, als sie hört, dass sie zur Corona-Heldin geworden ist: „Ich bin gerade den Tränen nah“, gibt sie am Telefon zu. Die Freude ist ihr deutlich anzumerken.

Team fand im Internet zusammen

Sie weiß aber auch, dass sie nicht allein diesen Preis verdient hat. Ihr Team besteht mittlerweile aus insgesamt 13 Näherinnen, drei Kurierfahrern sowie zwei Organisatoren. Sie alle haben sich nach einem Aufruf auf der Facebook-Seite zusammengefunden. Um Kontakte zu knüpfen, hatte Laura Below von Kathleen Hahn von der Ehrenamtsstiftung Sofa Rostock e. V. Unterstützung bekommen. Gemeinsam kümmern sie sich um die Vermittlung der Masken.

Geld soll aufgeteilt werden

Das gewonnene Geld soll unter den 18 Personen aufgeteilt werden. „Jeder hat gleich viel Engagement reingesteckt“, meint die Initiatorin. Mit dem Geld können dann auch entstandene Kosten gedeckt werden.

Denn bei all der Arbeit in den vergangenen Wochen blieben auch die Fahrräder der Kuriere oder die Nähmaschinen nicht unbeschadet. Der restliche Centbetrag wandert dann in den Spendentopf.

Organisation und Skype-Unterricht

Aufgrund der großen Nachfrage kommt Laura Below kaum noch selbst zum Nähen. Sie koordiniert vielmehr die Kuriere, Materialspenden und kümmert sich um die Anfragen. Dafür wurde auch ihr Arbeitszimmer kurzerhand zu einem Stofflager umfunktioniert. Außerdem hat die engagierte Rostockerin eine zweijährige Tochter und einen Hund, die beide auch während der Corona-Zeit beschäftigt werden müssen. Aber damit nicht genug. Als angehende Lehrerin gibt sie mit ihrem Mann zusammen kostenlose Nachhilfe über Skype.

Un wie geht es mit den Masken weiter? „Wenn keine Anfragen mehr kommen, wird das Team vom Rotzbremsenumschlagplatz erst mal wieder aufgelöst“, sagt Laura Below. „Und dann mal schauen, was in Zukunft noch kommt.“

Lesen Sie auch

Von Gina Henning