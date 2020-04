Rostock

Sie pflegen die Erkrankten, gehen für Ältere einkaufen oder stellen ihre Produktion um, um Schutzausrüstung herzustellen: Die Corona-Helden in Mecklenburg-Vorpommern. Nicht immer sind sie auf den ersten Blick zu erkennen.

Um ihnen Danke zu sagen, sucht die OSTSEE-ZEITUNG anlässlich ihrer Aktion #ozhilft nun nach genau solchen Menschen oder Firmen aus MV, die unermüdlichen Einsatz für die Menschen in der Corona-Krise zeigen.

Dafür sind Ihre Vorschläge gefragt, liebe Leser! Sie kennen jemanden oder ein Unternehmen, der oder das sich besonders für seine Mitmenschen oder die Gesellschaft in der Corona-Pandemie einsetzt? Dann nominieren Sie diejenigen als Corona-Helden. Mit etwas Glück gewinnt er oder sie 1000 Euro.

Berufstätige, Ehrenamtler und Firmen können nominiert werden

Dabei ist es vollkommen egal, ob Ihr Corona-Held eine Krankenschwester, ein Busfahrer oder eine Supermarktkassiererin ist – und damit aufgrund ihres oder seines Berufes einen enorm wichtigen Beitrag leistet – oder ehrenamtlich für andere Atemschutzmasken näht oder für Fremde in der Freizeit einkaufen geht. Auch Unternehmen können gern nominiert werden, wenn sie durch ihre geänderte Produktion oder eine geniale Idee die Corona-Krise etwas erträglicher machen. Sie können sich natürlich auch selbst vorschlagen.

Wenn Sie an der Aktion von #ozhilft teilnehmen wollen, schicken Sie einfach den Namen und die Kontaktdaten sowie eine kurze Begründung, warum genau Ihr Vorschlag ein Corona-Held ist, per Mail an online@ostsee-zeitung.de oder per Post an Chefredaktion, OSTSEE-ZEITUNG, Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock. Möchten Sie jemanden vorschlagen, klären Sie bitte mit dem- beziehungsweise derjenigen ab, ob er oder sie nominiert werden will.

OZ stellt Auswahl der Nominierten in der Zeitung und online vor

Denn anschließend trifft eine OZ-Jury eine Vorauswahl der Nominierten und nimmt zu ihnen Kontakt auf. Diese Menschen oder Firmen sollen sowohl in der Zeitung als auch online vorgestellt werden. Danach stimmen die OZ-Leser ab und küren damit den Corona-Helden des Landes. Dieser erhält dann 1000 Euro.

