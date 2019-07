Neuenkirchen

Ein Anwohner hat am Donnerstagnachmittag zahlreiche Patronen und Zündhütchen in Neuenkirchen bei Neubrandenburg gefunden. In einem nahegelegenen Weiher befanden sich in Ufernähe Patronen und Patronenhülsen diverser Kaliber und eine Infanteriegranate. Durch die starke Trockenperiode kam in den letzten Tagen immer mehr Munition zum Vorschein. Dabei handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um Munition aus dem Zweiten Weltkrieg.

1000 Schuss Munition gesichert

Aufgrund der großen Menge Munition wurde der Munitionsbergungsdienst verständigt, der im Uferbereich und in Teilen der Böschung circa 1000 Schuss Munition sicherstellte. Am Abend waren die Räumungsmaßnahmen abgeschlossen.

OZ