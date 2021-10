Schwerin

Wo bekommt das Land 1000 neue Lehrer her? „Ach Gott, das weiß ich auch nicht“, lautet die spontane Antwort von Ralf Grothe, Chef des Grundschulverbandes MV. Ähnlich wie er reagieren fast alle Experten, darunter Lehrer, Verbände, Gewerkschafter, auf OZ-Nachfrage. Überraschend, denn wenn die Fachleute es nicht wissen, worüber reden SPD und Linke dann am kommenden Samstag bei ihren Koalitionsverhandlungen?

Klar ist: Das Thema ist am Wochenende Gegenstand der Gespräche beider Parteien. Die Schaffung 1000 neuer Lehrerstellen ist eines der wichtigsten Wahlversprechen der Linken und schon im Rahmen der Sondierungen wurde klar, dass die SPD diesen Weg mitgehen will. Nur, wie genau soll der aussehen?

1000 neue Lehrer nur ein „populistisches“ Versprechen?

„Von uns werden Sie dazu keine Aussage bekommen“, hieß es am Dienstag vom Sprecher des Bildungsministeriums. Weder wie hoch die jährlichen Personalausgaben für Lehrer sind, könne man beantworten noch wie viel die Schaffung der zusätzlichen Stellen kosten könnte. Man verweist auf die bevorstehenden Gespräche – viel zu ungewiss, was dort verhandelt wird.

Daniel Peters (CDU), in der vergangenen Legislatur Mitglied des Bildungsausschusses im Landtag, hat dagegen nachgerechnet. Er geht von 85 bis 90 Millionen Euro zusätzlich aus, die MV aufbringen müsste, um das Ziel zu erreichen. „Ich weiß nicht, wo das Geld herkommen soll.“ Er nennt das Versprechen deshalb „populistisch“ und kaum umsetzbar. „Es sei denn, man setzt auf Taschenspielertricks“, so Peters.

CDU will „Taschenspielertricks“ aufdecken

„Zum Beispiel habe ich mir heute sagen lassen, dass MV gerade 250 Lehrer sucht.“ Zudem werden in den kommenden Jahren viele ältere Lehrer aus dem Dienst scheiden. Er gehe davon aus, dass die rot-rote Regierung diese Stellen mit in ihre Erfolgsbilanz einfließen lassen werde, sollten die neu besetzt werden. „Aber das werden wir gnadenlos aufdecken“, kündigt der Landtagsabgeordnete an.

Mehr Licht ins Dunkel bringt auch nicht die Antwort des schulpolitischen Sprechers der SPD, Andreas Butzki. Er blickt lieber zurück: „Bereits in den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Arbeitsplatz Schule attraktiver zu gestalten. [...] Diesen Weg werden wir weiterverfolgen.“

Das klingt nicht nach dem von Linken und SPD beschworenen Projekt „Aufbruch 2030“. Butzki vertröstet: Die konkrete Umsetzung wolle man nach Abschluss der Verhandlungen vorstellen und erläutern.

„Das wollen wir uns für die kommenden fünf Jahre vornehmen.“

Mit fast denselben Worten vertröstet die sonst sehr auskunftsfreudige Simone Oldenburg (Linke), legt sich aber immerhin auf einen Zeitrahmen fest: Man brauche mehr Lehrer für mehr Unterricht und weniger Ausfall. Und: „Das wollen wir uns für die kommenden fünf Jahre vornehmen. Dafür werden wir auch die Mittel aufbringen, damit wir an den Schulen vorankommen.“

Bleibt die Frage, welche die notwendigen Mittel sind. Reicht es einfach nur, 1000 Stellen zu schaffen und das erforderliche Geld dafür – wie auch immer – in den Haushalt einzustellen? Jährlich gibt das Land eine Million Euro für das Anwerben von Lehrern aus. Und dennoch gelingt es jetzt schon nicht, alle offenen Stellen zu besetzen.

Fraglich ob höhere Löhne die Lösung sind

Höhere Löhne? MV nimmt laut Gewerkschaftsbund schon jetzt bei der Besoldung der Lehrkräfte im bundesweiten Vergleich einen Platz im vorderen Drittel ein. Verbeamtungen sind inzwischen Standard. Fraglich also, ob diese Stellschraube greift.

Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates, hat eine andere Idee: „Schauen Sie mal, wie viele Lehrer in Teilzeit arbeiten oder früher in Altersteilzeit gehen. Wenn die alle Vollzeit arbeiten würden, hätten wir kein Problem.“

„1000 weitere Lehrer reichen im Leben nicht“

Das bestätigt auch Heike Walter von der Schulleitungsvereinigung MV. Sie gibt jedoch zu bedenken: „Es hat ja Gründe, warum die Lehrer nicht voll arbeiten.“ Vor allem sei es die enorme Arbeitsbelastung, weil einerseits zu wenig Personal da ist und andererseits die Anforderungen immer höher werden. „Und Corona hat das nicht einfacher gemacht.“ Sie ist sich sicher: „Um das aufzufangen, reichen auch 1000 weitere Lehrer im Leben nicht. Das kann nur ein Anfang sein.“

Würden Seiteneinsteiger weiterhelfen? „Nein“, sagt Heike Walter, „es nützt nichts, wenn wir irgendwelche Leute einstellen. Die müssen qualifiziert sein.“ Das sieht ihr Grundschul-Kollege Ralf Grothe genauso: „Es gibt gute Gründe für eine grundständige Ausbildung.“ Am Ende sei das der Knackpunkt: Es müssen mehr Lehrer im Land ausgebildet werden. „Dadurch dass die Uni Greifswald nun gute Grundschullehrer ausbildet, habe ich aber Hoffnung, dass es künftig gelingt, in dem Bereich alle Stellen zu besetzen.“ Ob auch die künftige Landesregierung auf diese Lösung setzt, wird sich zeigen.

Von Juliane Schultz