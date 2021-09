105 neue Corona-Fälle am Mittwoch in MV: Landes-Inzidenz steigt weiter

Rostock

105 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – 30 Fälle mehr als eine Woche zuvor. Dort hatte die Behörde 57 Infektionen registriert. Die Inzidenz im Land steigt somit weiter: um 1,6 auf einen Wert von 34.

Seit Dienstag gibt das Lagus darüber hinaus auch die Inzidenzen für Geimpfte und Ungeimpfte separat aus. Zwischen beiden Gruppen gibt es einen großen Unterschied in MV: Sind aktuell unter den Geimpften nur 6,6 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche registriert, so sind es unter den Ungeimpften 71,3 Fälle – etwas mehr als einen Tag zuvor.

Keine weiteren Corona-Todesfälle

Die Behörde meldet am Dienstag keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie im Land. Seit Ausbruch der Pandemie sind in MV 1192 Menschen mit oder an einer Corona-Erkrankung gestorben.

Die meisten neuen Infektionen (+29) sind am Mittwoch erneut in Rostock gemeldet worden. 19 weitere Ansteckungen sind im Landkreis Nordwestmecklenburg aufgetreten, 15 im Kreis Rostock. Dicht dahinter liegt Vorpommern-Greifswald: Dort gab es 14 neue Fälle.

Neun weitere Fälle sind in Vorpommern-Rügen gemeldet worden sowie sieben in Ludwigslust-Parchim. Jeweils sechs neue Fälle sind an der Mecklenburgischen Seenplatte und in der Landeshauptstadt Schwerin aufgetreten.

Rostock weiter Spitzenreiter bei der Inzidenz

Mit einem Wert von 70,3 hat die Hansestadt Rostock aktuell die höchste Inzidenz im Land. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat den niedrigsten Wert. Dort beträgt die Inzidenz 15,9.

952 Menschen in MV sind derzeit mit Corona infiziert, 37 mehr als einen Tag zuvor. 27 (-2) dieser müssen aktuell im Krankenhaus behandelt werden, sieben (-1) auf einer Intensivstation. 46400 Menschen im Land haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt. 44256 gelten mittlerweile als genesen.

Von OZ