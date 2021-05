Rostock

Der positive Trend bei den Corona-Neuinfektionen in MV hält an. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Donnerstag 112 registrierte Neuinfektionen, das waren 61 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Neun weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit sind seit Beginn der Pandemie 1103 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag lag bei 42,3 – so viele Menschen haben sich auf 100 000 Einwohner gerechnet innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt. Am Mittwoch war der wichtige Inzidenzwert erstmals seit langem auf unter 50 gesunken. Vor einer Woche lag er noch bei 71,9.

Mit 62,0 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Greifswald derzeit am höchsten. In den anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns liegt dieser Wert zwischen 17,4 (Landkreis Vorpommern-Rügen) und 53,9 (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 43 435. Als genesen gelten rund 40 371 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten beträgt derzeit 195 - das sind 35 weniger als am Vortag. 54 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, drei weniger als am Mittwoch.

Von OZ