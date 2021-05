Rostock

Die Zahl der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern sinkt weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Mittwoch auf 47,1, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Dienstag hatte die Zahl der Neuninfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen noch 53 betragen. Das Lagus meldete am Mittwoch 114 neue Infektionen mit dem Coronavirus (Stand: 16.13 Uhr). Das waren 103 weniger als vor einer Woche. Fünf weitere Menschen starben an oder mit dem Coronavirus, so dass die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie nun mit 10954 angegeben wird.

Mittlerweile liegen fünf von acht Regionen des Landes unter der Inzidenz von 50: die Landkreise Vorpommern-Rügen (20,9) und Nordwestmecklenburg (38,1), Ludwigslust-Parchim (42) sowie die beiden kreisfreien Städte Schwerin (30,3) und Rostock (47,8).

Weniger Corona-Erkrankte in den Kliniken

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 43 332. Als genesen gelten rund 40 114 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten beträgt derzeit 230 - zehn weniger als am Vortag. 57 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, zwei weniger als am Dienstag.

In den Schulen gibt es derzeit dem Amt zufolge sechs Infektionsfälle in fünf Einrichtungen und in Kitas und Horten 5 Fälle in zwei Einrichtungen. In den beiden Bereichen ist am Montag ein großer Öffnungsschritt unternommen worden.

Laut Landes-Impfbericht sind mit Stand Mittwoch 642 788 das erste Mal gegen Corona geimpft, das entspricht einer Impfquote von knapp 40 Prozent. 179 252 Menschen sind bereits vollständig geimpft – 11,2 Prozent.

