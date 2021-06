12 neue Corona-Fälle in MV am Dienstag: Inzidenz im Land sinkt weiter

Rostock

Zwölf neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – zwölf weniger als eine Woche zuvor. Dort hatte die Behörde 24 neue Fälle registriert. Die landesweite Inzidenz sinkt weiter: um 0,3 auf 4,3.

Ein weiterer Mensch starb mit oder an einer Corona-Infektion. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie in MV auf 1147.

Hier gab es am Dienstag die meisten neuen Ansteckungen

Die meisten neuen Ansteckungen (+6) gab es am Dienstag im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Dort ist die Inzidenz landesweit aktuell am höchsten: Sie liegt bei 12,3. Jeweils zwei neue Corona-Fälle wurden in den Kreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Rügen gemeldet. Jeweils eine neue Infektion ist an der Mecklenburgischen Seenplatte und in der Hansestadt Rostock aufgetreten. Die Inzidenz ist mit einem Wert von 0,5 aktuell im Landkreis Rostock am niedrigsten.

263 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert, 23 weniger als einen Tag zuvor. 35 (-1) von diesen müssen im Krankenhaus behandelt werden, 16 liegen auf einer Intensivstation. 44086 Menschen in MV haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus angesteckt. 42676 gelten mittlerweile als genesen.

So viele Menschen in MV wurden schon geimpft

Nach Lagus-Angaben wurden bislang 1 238 472 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Knapp 50 Prozent der Menschen im Nordosten erhielten demnach eine erste Impfung, 28,6 Prozent auch die notwendige zweite.

Von OZ