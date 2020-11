Rostock

Derzeit gibt es laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales 1430 akut Infizierte in MV. Bislang wurden hierzulande 5512 Fälle mit dem Coronavirus bestätigt. Auch am Mittwoch wurden wieder viele neue Fälle bekannt.

Die meisten stammen aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald (+35). 27 neue Infektionen kamen an der Mecklenburgischen Seenplatte hinzu, 17 im Kreis Ludwigslust-Parchim. Der Landkreis Rostock meldet 16 neue Fälle, Nordwestmecklenburg 15. Im Landkreis Vorpommern-Rügen kamen dagegen lediglich drei neue Corona-Fälle hinzu.

In der Hansestadt Rostock wurden elf neue Infektionen gezählt und in der Landeshauptstadt Schwerin vier.

57 Personen verstorben

Die Inzidenz – also die Anzahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner – liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei 44,2. Drei Kreise gelten noch immer als Risikogebiete. Das sind Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald und die Mecklenburgische Seenplatte.

Bislang sind 57 Menschen in MV im Zusammenhang mit ihrer Corona-Infektion verstoben. Das sind zwei mehr als noch am Vortag.

Von OZ