Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 18,6. Im Nordosten liegt sie mit 5,3 deutlich darunter. Fast alle Regionen melden stabile Inzidenz-Werte im einstelligen Bereich. Allerdings gibt es in MV vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verzeichnen.