137 000 Impfdosen bis Mitte Februar für MV: Linke kritisiert geringe Mengen

Bis zu 16 000 Corona-Impfungen könnten in MV pro Tag erfolgen, wenn denn nur genug Impfstoff da wäre, sagt Ministerpräsidenten Manuela Schwesig ( SPD). Der Impfstoff sei bei weiterhin hohem Infektionsgeschehen der „Weg aus der Pandemie“. Allerdings werden viele Menschen in MV auf diesen noch lange warten müssen. Denn die Hersteller Biontech und Moderna werden bis Mitte Februar zusammen nur rund 137 000 Impfdosen geliefert haben.

4,6 Millionen Dosen bis Februar in ganz Deutschland

Dies geht aus einer Information von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) an den Bundestag hervor. Demnach liefert Biontech nach 1,3 Millionen Dosen in 2020 in diesem Jahr bis Mitte Februar (7. Kalenderwoche) bundesweit rund vier Millionen Dosen aus, Moderna gut 674 000 (8. Kalenderwoche).

Für MV bedeutet das für das neue Jahr: 117 000 Dosen bis Mitte Februar von Biontech, 20 400 von Moderna. Bei zweimaliger Impfung reicht das insgesamt für 68 700 Menschen.

„Sehr wenig“, meint der Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch (Linke). „Dass wir aktuell zu wenig Impfstoff vor Ort haben, liegt daran, dass vor Monaten zu wenig und zu spät bestellt wurde“, so Bartsch, der Spahn direkt in die Verantwortung nimmt. „Die Impfungen werden sich wie ein Kaugummi hinziehen und den Lockdown weiter verlängern.“

