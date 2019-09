Greifswald

In den Krankenhäusern im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind mehrere Patienten mit einem multiresistenten Bakterium infiziert. Wie das Landesgesundheitsamt am Dienstagmorgen mitteilte, ist der Keim aktuell bei 14 Menschen nachgewiesen worden. Nach Angaben des NDR sei der Keim bisher in Vorpommern nicht aufgetreten. Die Häufung sei ebenfalls ungewöhnlich.

Gegen den Keim versagen die üblichen Antibiotika. Allerdings gebe es sogenannte Reservemedikamente, mit denen sich eine Behandlung als wirksam erwiesen habe. Dennoch seien zusätzliche Hygienemaßnahmen ergriffen worden, um eine weitere Verbreitung des gefährlichen Keimes zu unterbinden.

Mehrere Krankenhäuser betroffen

Neben der Uniklinik in Greifswald sind weitere Krankenhäuser in Vorpommern-Greifswald betroffen: die BDH-Klinik in Greifswald, das Wolgaster Krankenhaus und die Klinik in Karlsburg.

Nach Angaben des Landesamtes stehen die Krankenhäuser in engem Kontakt. Beteiligt sind auch die Gesundheitsbehörden von Land und Bund – unter anderem das Robert-Koch-Institut in Berlin.

Von OZ