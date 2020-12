14-jährige in Neukloster vermisst

Neukloster

Seit dem heutigen Freitag, circa 08:45 Uhr, wird die 14-jährige Nathalie Fischer vermisst. Sie ist zur Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung in der Schweriner Nordstadt untergebracht. Die Feiertage verbringt sie dabei nach Absprache bei ihren Eltern in Neukloster. Nach einem Spaziergang kehrte die 14-jährige am heutigen Tag zum abgesprochenen Zeitpunkt nicht mehr zurück zu ihrem Elternhaus und ist seitdem an einem unbekannten Aufenthaltsort.

Vermisste trägt auffällige Strähnen

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: Sie ist 14 Jahre alt, 166 cm groß, schlank, hat dunkelblonde, lange Haare (zwei Strähnen in den Farben rot und lila) und trägt eine blaue Jacke, dunkle Jogginghose, sowie ein rosa Stirnband.

Dringend medizinische Hilfe erforderlich

Das Mädchen leidet unter starken Depressionen und benötigt dringend medizinische Hilfe. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthalt machen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von RND/dpa