14 neue Corona-Fälle am Dienstag: Ein weiterer Todesfall in MV

Rostock

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag 14 neue Corona-Fälle in MV gemeldet. Das sind zwei mehr als noch vor einer Woche. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bleibt mit 2,1 unverändert. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Die meisten Neuinfektionen sind in der Hansestadt Rostock (5) gemeldet worden. Auch im Landkreis Nordwestmecklenburg wurden vier neue Corona-Fälle gezählt. Jeweils zwei Covid-Fälle wurden in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen registriert und einer in der Landeshauptstadt Schwerin. Keine Neuinfektionen gab es dagegen in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Rostock und und Vorpommern-Greifswald.

Die Lage in den Kliniken des Landes entspannt sich ebenfalls. Dort befinden sich zwei Personen weniger (21) in Behandlung als am Vortag. 11 davon auf einer Intensivstation. Allerdings ist auch eine weitere Person mit dem Virus gestorben und die Zahl der Toten in MV steigt somit auf 1122 Menschen an. 42 818 Menschen gelten mittlerweile als genesen, circa 150 sind aktuell infiziert – 3 mehr als am Vortag.

Bislang haben 1 356 063 Menschen in MV eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Davon sind 544 046 Personen bereits zweimal geimpft. Das sind 33,8 Prozent der Bevölkerung im Land. Mehr als die Hälfte sind erstgeimpft. Im bundesweiten Vergleich liegt MV damit im hinteren Mittelfeld.

Von OZ