Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in MV steigt: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Mittwoch 14 neue Fälle im Land gemeldet – elf mehr als eine Woche zuvor. Die Inzidenz steigt. In einer Region nähert sich diese sogar einem Wert von 10. Wo die meisten neuen Fälle aufgetreten sind.