148 Corona-Fälle am Samstag in MV: Deutlich weniger als vor einer Woche

Rostock

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern befindet sich weiter im Abwärtstrend. Die Gesundheitsbehörden melden am Samstag 148 neue Fälle. Das sind 82 weniger als am gleichen Tag der Vorwoche. Zwei weitere Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 88 (-3,0).

Am besten steht der Landkreis Vorpommern-Rügen da. Die Inzidenz dort sinkt auf 41,4 (-1,3) bei zwölf neuen Corona-Infektionen. Noch weniger neue Fälle verzeichnen die Hansestadt Rostock (+10), Schwerin (+9) und Nordwestmecklenburg (+5). Die meisten Neuinfektionen gibt es in Ludwigslust-Pachim (+33), Mecklenburgische Seenplatte (+29) und Vorpommern-Greifswald (+28). Am höchsten liegt die Inzidenz in Ludwigslust-Parchim mit 137,9 (-7,1).

Die aktuelle Inzidenz in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten finden Sie hier.

Lesen Sie auch Einreise für Geimpfte und Kinder nach MV: Klarstellung der Regierung

41.963 Menschen in MV haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert. 37.372 gelten mittlerweile als genesen. 3548 Menschen gelten als derzeit infiziert (-151). 268 davon befinden sich im Krankenhaus (-13). 74 liegen auf einer Intensivstation (+0).

Von amü