Ein 15-jähriges Mädchen ist am Mittwochabend in Greifswald offenbar vergewaltigt und dabei verletzt worden. Die Mutter des Mädchens hatte sich am Abend bei der Polizei gemeldet, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte.

Demnach sei ihre Tochter auf dem Nachhauseweg in der Max-Planck-Straße von einem Unbekannten mehrfach geschubst und dann auf dem Gelände eines Spielplatzes in der Nähe der Greif-Schule vergewaltigt worden. Nachdem sich die 15-Jährige gewehrt hatte, sei ihr schließlich die Flucht gelungen. Das Mädchen sei dann nach Hause gelaufen.

Rechtsmediziner dokumentieren leichte Verletzungen

Das Mädchen bestätigte in der späteren Vernehmung den Vorgang. „Das Mädchen wurde ärztlich und rechtsmedizinisch untersucht. Sie ist körperlich leicht verletzt“, sagte Polizeisprecherin Nicole Buchfink. Es wurden DNA-Spuren gesichert, die nun zugeordnet werden müssten.

Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Täter. Das Mädchen beschrieb ihn als etwa 40 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur, südländischem Teint, kurzem braunen Haar und "Zickenbart". Zum Tatzeitpunkt soll er eine dunkle Weste über einem Pullover und eine dunkle Jogginghose getragen haben. Der Vorfall soll sich kurz nach 19.30 Uhr ereignet haben.

Tatort kriminaltetchnisch untersucht

Noch in der Nacht wurde der vermutete Tatort im Stadtteil Schönwalde I durch die Polizei kriminaltechnisch untersucht. Ein Fährtenhund konnte aufgrund fehlender Vergleichsspuren des mutmaßlichen Täters nicht angesetzt werden, wie es weiter von der Polizei hieß.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Tatverdächtigen geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von Martina Rathke