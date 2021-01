Berlin/Schwerin

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erwägen die Ministerpräsidenten Bewegungsbeschränkungen in Regionen mit 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Dafür könnte ein Radius von 15 Kilometern um den Wohnort gezogen werden – Arbeitswege, Arztbesuche und Fahrten zu Lebensmittelgeschäften sollen aber möglich bleiben.

In MV könnte der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als Erster von dieser Regelung betroffen sein. Dort sank zwar die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag leicht, liegt aber immer noch bei 177,5. Aus der Kreisverwaltung hieß es: „Der Landkreis wäre grundsätzlich darauf vorbereitet. Allerdings haben sich bisherige Überlegungen vor allem mit Ausgangsbeschränkungen am späten Abend bis zu den Morgenstunden beschäftigt.“ So wie bei allen anderen Maßnahmen zuvor auch, würden Polizei und Ordnungsämter zur Kontrolle der Einschränkungen einbezogen.

Von Entscheidung überrascht

Die Schweriner Landesregierung ist nach Angaben von Regierungssprecher Andreas Timm von dieser kurzfristigen Entscheidung überrascht worden. Daher sei das Land auch nicht darauf vorbereitet. In Sachsen gilt bereits eine Ausgangsbeschränkung. Sollte MV sich Sachsen als Vorbild nehmen, könnte es zahlreiche Ausnahmen von der 15-Kilometer-Regel geben:

In Sachsen gilt eine allgemeine Ausgangssperre mit zahlreichen Ausnahmen. Einkaufen, Versorgungsgänge und das Beanspruchen von Dienstleistungen sowie sportliche Betätigung sind im Umkreis von 15 Kilometern um die eigene Wohnung oder Unterkunft sowie des Arbeitsplatzes erlaubt.

Schule und Arbeit sind erlaubt

Keine räumliche Beschränkung gibt es, wenn man zur Arbeit geht, dazu zählt auch ehrenamtliche Arbeit oder die Betreuung von Pflegebedürftigen und anderen Menschen, die betreut werden müssen. Kinder dürfen in die Kita und zur Schule. Auch unaufschiebbare Schulungen und Prüfungen in der Aus- und Fortbildung können wahrgenommen werden.

Man kann zum Arzt oder zu anderen medizinischen und psychosozialen Einrichtungen gehen, Gerichts- und Anwaltstermine wahrnehmen, seinen Lebenspartner besuchen, falls man nicht zusammenlebt, Tiere versorgen und auch in den Kleingarten gehen.

Von Axel Büssem