16 Infizierte im Greifswalder BT-Club: Deswegen haben sich so viele angesteckt

Greifswald

Das Ausmaß der Coronainfektionen nach einer Partynacht im Greifswalder BT-Club ist deutlich größer als bisher angenommen. 16 der 100 Personen, die in der Nacht vom 7. zum 8. August in dem Club gefeiert haben, wurden laut Kreissprecherin Anke Radlof mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet. In der Vorwoche war das Kreisgesundheitsamt zunächst von fünf Infizierten ausgegangen. Nach einem öffentlichen Aufruf, alle Clubbesucher mögen sich testen lassen, stieg die Zahl der Betroffenen nun deutlich an.

Symptome erst Tage nach der Party

Üblicherweise ermittelt das Gesundheitsamt nach einer positiven Coronainfektion alle Kontakte der 48 Stunden vor dem Coronanachweis. Genau hier liegt das Problem. „Der erste positive Fall ist später als 48 Stunden nach dem Club-Besuch festgestellt worden“, sagt Radlof. Die ersten Betroffenen hätten den PCR-Test gemacht, als sie bereits Symptome hatten. „Diese sind jedoch erst im Laufe der Woche aufgetreten. Da wir die 48 Stunden vor der Symptomatik beziehungsweise vor dem Abstrich abfragen, haben die Personen die Symptomatik nicht mit dem Clubbesuch in Verbindung gebracht“, erklärt Radlof weiter. Es müsse auch berücksichtigt werden, dass sich die Befragten mitunter nicht genau erinnern können, wann die ersten Symptome aufgetreten sind.

Waren Sie in den letzten 14 Tagen auf einer Veranstaltung?

Eine weitere Sicherheitsstufe beim Befragungssystem des Gesundheitsamtes hat schließlich doch noch die entscheidende Verbindung zwischen den Fällen hergestellt: „Nach einem positiven Test werden die Personen zusätzlich gefragt, ob sie in den vergangenen 14 Tagen an Veranstaltungen teilgenommen haben“, sagt Anke Radlof. Als es schließlich zu einer Häufung von Betroffenen kam, die angegeben hatten, im BT-Club gewesen zu sein, wurde die Veranstaltung als Infektionsherd ausgemacht. Das war jedoch erst zehn Tage nach der eigentlichen Party der Fall.

Kontaktverfolgung über Whatsapp-Gruppe

Zu diesem Zeitpunkt kam Clubbetreiber Philipp Groß ins Spiel, der selbst keine Liste der Gäste ans Gesundheitsamt liefern konnte. Er hatte seinen Club an dem Abend an ein junges Veranstalterteam vermietet und selbst das Personal gestellt. Die Kontaktliste wurde an dem Abend über eine Whatsapp-Gruppe geführt, erklärt Philipp Groß.

„Dass die Kontakte über eine Whatsapp-Gruppe erfasst wurden an dem Abend, ist nicht gut gelaufen“, sagt der BT-Club-Betreiber Philipp Groß. Quelle: Petra Hase

Heißt: Der Veranstalter schreibt in seiner Whatsapp-Gruppe etwa 200 Personen an und macht Werbung für die Party Summerbeats im BT-Club. Dem Veranstalter lagen damit zwar die Handynummern der Teilnehmer vor, trotzdem lief die Kontaktaufnahme schleppend an. „Das ist nicht optimal gelaufen an dem Abend“, sagt Philipp Groß.

Aufruf zum Abstreichen lassen

Um keine weitere Zeit zu verlieren, entschloss sich der Kreis umgehend zu einem öffentlichen Aufruf, dem dann auch zahlreiche Jugendliche folgten. Wie viele Personen insgesamt zu den Abstrichterminen kamen, wertet der Landkreis derzeit noch aus.

BT-Club-Betreiber hält alle Auflagen ein

BT-Club-Betreiber Philipp Groß bedauert, dass es zu einer derart großen Infektionswelle gekommen ist. „Wir haben ein gutes Hygienekonzept. Desinfektionsspender stehen direkt im Eingangsbereich, wir halten alle Auflagen ein und nehmen sie ernst“, sagt Philipp Groß. Trotzdem hat der Clubbetreiber Konsequenzen gezogen aus den Erfahrungen der Tanznacht vom 7. zum 8. August.

Kontaktverfolgung per Luca-App

Seit der offiziellen BT-Club-Eröffnung am 13. August nach der langen coronabedingten Pause arbeitet der Club mit der Luca-App zur Kontaktverfolgung, erklärt Groß. Wer diese nicht hat, muss Name, Adresse und Telefonnummer auf einem vorbereiteten Formular im Eingangsbereich hinterlassen. „Das Gesundheitsamt hat von uns die Kontaktlisten der Party am 13. August angefordert. Die Daten der 80 Gäste konnten wir umgehend liefern“, sagt Groß.

Nach einem Besuch des BT-Clubs haben sich 16 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Quelle: Philipp Schulz

Keine Schnelltests mehr vor Ort

Auch eine zweite Änderung hat der BT-Club-Chef bereits umgesetzt. Zu seinen Partys hat nur noch Zutritt, wer ein offizielles Testzertifikat vorlegen kann. Es ist nicht mehr gestattet, so wie noch bei der Party am 7. August, einen selbst mitgebrachten Schnelltest vor Ort durchzuführen.

Mehrere Infizierte als Ursache für hohe Zahl?

Kreissprecherin Anke Radlof weist darauf hin, dass der erste Infizierte im Fall des BT-Clubs nicht ausgemacht werden konnte. Es sei daher möglich, dass mehrere Personen die Infektion in das Haus hineingetragen hätten. Möglicherweise sei die hohe Infiziertenzahl dadurch entstanden.

Von Katharina Degrassi