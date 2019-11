16 Länder – 16 Tipps: Darum lohnt sich ein Deutschland-Urlaub 2020

Rostock

Urlaub in Deutschland liegt im Trend. Und das hat viele Gründe. Die OZ nennt 16 davon – ein Veranstaltungshighlight 2020 für jedes Bundesland.

Baden-Württemberg feiert mit Hölderlin Geburtstag

Mit seiner tragischen Lebensgeschichte verkörpert Friedrich Hölderlin (1770-1843) wie kein anderer die verbreitete Vorstellung vom Dichter zwischen Genie und Wahnsinn. Zum 250. Geburtstag rücken seine Lebensorte Lauffen am Neckar, Nürtingen und Tübingen sowie das Marbacher Literaturmuseum der Moderne Person und Werk in ein neues Licht. Ein umfangreiches Jubiläumsprogramm sowie runderneuerte Museen und Ausstellungen laden zur Auseinandersetzung mit seiner Dichtkunst ein.

Tübingen mit dem Hölderlinturm (links im Bild, direkt am Neckar) Quelle: Verkehrsverein Tübingen/Barbara Honner

Bayern mit großer Passion

Alle zehn Jahre schaut die Welt auf Oberammergau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Ein ganzes Dorf spielt seit dem Jahr 1634 die letzten fünf Tage im Leben von Jesus Christus nach – aus Dank für die Rettung vor der Pest. 2020 ist es wieder soweit: Vom 16. Mai bis zum 4. Oktober werden wieder Tausende Dorfbewohner in historische Kostüme schlüpfen. Schon vorher müssen die männlichen Darsteller aufhören, sich zu rasieren, damit sie auch echte Bärte vorweisen können.

Ein Bild von der Probe zu den Passionsspielen 2010 Quelle: Tobias Hase/dpa

Berliner Stadtschloss kommt wieder – als Humboldt Forum

Im September startet die Eröffnung des Humboldt Forums im teilrekonstruierten Berliner Schloss mit einem großen Fest mit mehreren Ausstellungen und einem breiten Veranstaltungs- und Vermittlungsangebot, darunter Filme, Performances, Musik, Führungen und vieles mehr. Auf den bereits eröffneten zwei von vier Etagen können Besucher die wechselvolle Geschichte des Schlossplatzes und die Verflechtungen Berlins mit der Welt erkunden und sich mit global relevanten Zukunftsfragen auseinandersetzen. Auch eine Ausstellung speziell für Kinder, der barocke Schlüterhof und der ehemalige Schlosskeller warten darauf, entdeckt zu werden.

Das Berliner Humboldt Forum wird im September eröffnet. Quelle: SHF / Architekt: Franco Stella mit FS HUF PG

Brandenburg erinnert an die Potsdamer Konferenz

Vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 waren die Augen der Welt auf Potsdam gerichtet. Im Schloss Cecilienhof trafen sich die Alliierten, um über die Neuordnung der Welt nach 1945 zu verhandeln. Das hier verabschiedete „Potsdamer Abkommen“ legte dafür den Grundstein. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg zeigt anlässlich des 75. Jahrestages der Potsdamer Konferenz vom 1. Mai bis 1. November 2020 die Sonderausstellung „Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt“ am authentischen Ort im Schloss Cecilienhof.

Der Ehrenhof des Schlosses Cecilienhof Quelle: Christoph Soeder/dpa

Bremen ganz phänomenal

Bremen steht im nächsten Jahr ganz im Zeichen der Wissenschaft: Der Stadtstaat feiert das Themenjahr „Phänomenal 2020“. In Museen, Science Centern oder auf Veranstaltungen sollen Experimente und Ausstellungen Forschung für jedermann erlebbar machen. Den Start macht die Sonderausstellung „Real not Fake“ des Universum Science Centers im Januar. Den Abschluss bildet im September mit einem Tag der offenen Tür der Bremer Fallturm, wo Experimente zur Schwerelosigkeit gezeigt werden.

2020 wird in Bremen "Phänomenal" - so lautet zumindest der Titel des Themenjahres Wissenschaft Quelle: WFB Wirtschaftsförderung Bremen

Hamburg präsentiert sich als Geburtsort der Beatles

1960 erlebte Hamburg die Geburtsstunde einer Band: Fünf junge Amateurmusiker aus Liverpool treten im Indra auf St. Pauli zum ersten Mal als The Beatles auf. Den 60. Geburtstag der Pilzköpfe feiert die Hansestadt mit dem neuen Festival „Come together“ vom 27. bis 29. März. Bei Konzerten im Indra und im Kaiserkeller können die Fans an die Originalschauplätze von damals zurückkehren. Geplant sind auch eine Beatles-Tour, Ausstellungen, Talkrunden mit Zeitzeugen und weitere Konzerte.

Mit dem„Beatlemania“ gab es in Hamburg sogar ein Museum für die Pilzköpfe. Quelle: Repro

Hessen hofft auf Unesco

2020 will die Unesco entscheiden, ob sie das Jugendstil-Ensemble auf der Darmstädter Mathildenhöhe auf die Liste des Weltkulturerbes setzt. Falls es klappt, wird es in der Stadt sicher groß gefeiert. Aber auch wenn nicht, lohnt sich ein Besuch des einzigartigen Gebäudekomplexes.

Die russische Kapelle (r-l), das Ausstellungsgebäude und der Hochzeitsturm stehen auf der Darmstädter Mathildenhöhe. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Mecklenburg-Vorpommern gibt sich festlich

30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es im Osten nächstes Jahr auch viele Jubiläen zu feiern. Beispielhaft steht der 30. Geburtstag der Festspiele MV, die 2020 mit besonderen Höhepunkten aufwartet. Einer davon dürfte „MV singt und spielt“ am 21. Juni in Wismar sein, bei dem zahlreiche Sänger und Chöre aus ganz MV die „Carmina Burana“ von Carl Orff singen werden. Das offizielle Jubiläumskonzert der Festspiele ist am 23. August im Schlosspark Ludwigslust.

Das „Kleine Fest im großen Park“ im Rahmen der Festspiele MV lockt immer zahlreiche Besucher an. Quelle: Jens Büttner/dpa

Niedersachsen (ba)rockt

Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen sind das weltweit älteste Festival für Barockmusik. Im Jubiläumsjahr werden alle 42 Operntitel Georg Friedrich Händels (1685-1759) in unterschiedlichen Formaten präsentiert: szenisch, konzertant, als Jazz-Arrangement, Puppentheater, Film oder Lesung. Das alles in unterschiedlichsten Spielstätten in der Stadt und der ganzen Region, überdacht und Open Air, mit den großen Stars der Barockszene und vielversprechenden Nachwuchstalenten.

Eine Szene aus der Oper „Amadigi di Gaula“ von den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen 2012 Quelle: Alciro Theodoro da Silva

Nordrhein-Westfalen würdigt Beethoven in Bonn

Ein Jahr lang feiert Bonn, die Geburtsstadt Ludwig van Beethovens (1170-1827), mit Konzerten, Festivals und Ausstellungen den 250. Geburtstag des weltberühmten Komponisten. Ein besonderes Highlight im Jubiläumsjahr ist eine neu eröffnete Dauerausstellung in seinem Geburtshaus, die von Leben und Wirken erzählt. Im Rock’n’Popmuseum in Gronau zeigt die Ausstellung „ Ludwig lebt! Beethoven im Pop“ wo Beethoven bis heute Spuren hinterlässt, von den Beatles bis zu den Toten Hosen. Im LVR-Landesmuseum Bonn können sich Besucher in der Mitmachausstellung „Music! Hören – Machen – Fühlen“ selbst als Musiker, Dirigenten oder Komponisten ausprobieren.

Der Garten des Geburtshauses von Ludwig van Beethoven in Bonn Quelle: Tom Brueckner

Rheinland-Pfalz begeht das Kaiserjahr

„Die Kaiser und die Säulen der Macht – von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa“ heißt die große Rheinland-pfälzische Landesausstellung, die ab dem 9. September 2020 im Landesmuseum Mainz zu sehen sein wird. Sie umspannt einen Zeitraum von fünf Jahrhunderten, in denen die Herrschaftshäuser der Karolinger und Ottonen, der Salier und der Staufer die Geschicke halb Europas prägten. Neben der zentralen Ausstellung im Landesmuseum Mainz wird es auch ein umfangreiches landesweites Rahmenprogramm an authentischen Orten geben. Mit dem „Kaiserjahr 2020 “ gewährt Rheinland-Pfalz einen einzigartigen Blick auf eine ganze Epoche und zeigt, welch große Bedeutung die Region im Mittelalter hatte.

Reichskrone im Mainzer Landesmuseum Quelle: U. Rudischer

Saarland hat das älteste Kloster

Die Benediktinerabtei Tholey im Saarland gilt mit der urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 634 als das älteste Kloster Deutschlands. Die Abteikirche am Fuße des Schaumberges wird derzeit komplett renoviert und im Sommer 2020 fertiggestellt sein. Im Rahmen dieser Renovierung werden auch die Kirchenfenster vom weltbekannten Maler Gerhard Richter neu gestaltet. Ein ähnliches Angebot für die Kathedrale von Reims in Frankreich hatte Richter übrigens abgelehnt.

Die Abtei Tholey gilt als ältestes Kloster Deutschlands. Quelle: Staatskanzlei Saarland

Sachsen als Technikland

Im besonderen Fokus steht in Sachsen 2020 das Thema Industriekultur, denn das Land begeht 500 Jahre Industriegeschichte. „Boom! 500 Jahre Industriekultur in Sachsen“ lautet aus diesem Anlass der Titel der Sächsischen Landesausstellung vom 25. April bis zum 1. November 2020 im Audi-Bau in Zwickau sowie an sechs weiteren Schauplätzen in Südwestsachsen. Auf 2.500 Quadratmetern lassen über 500 wertvolle historische Objekte, hochkarätige Kunstwerke, Fotografien und Filme diese Tradition lebendig werden.

Sachsen: 2020 wird auch im Industriemuseum Chemnitz 500 Jahre Industriekultur in Sachsen gefeiert. Quelle: Wolfgang Schmidt

Sachsen-Anhalt gärtnert

Die 50 schönsten historischen Gärten und Parks locken 2020 in Sachsen-Anhalt mit zahlreichen Events, Veranstaltungen und Konzerten den kulturinteressierten Gast. Aber auch alle Gartenfans kommen auf ihre Kosten: In zahlreichen privaten Schaugärten kann man selbst aktiv werden oder Workshops zum Thema florale Gartenkunst besuchen. Die Gartenträume Sachsen-Anhalt: Weltkultur genießen – Neues entdecken und ganz viel selber machen, versprechen die Initiatoren.

Eine Gondel mit Touristen fährt im weltberühmten Wörlitzer Park vor dem Palmenhaus entlang. Das zum Unesco-Welterbe gehörende Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist Anziehungspunkt für tausende Touristen. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Schleswig-Holstein feiert eine Grenze

Am 23. August 2020 lädt Flensburg zur zentralen Jubiläumsfeier des Landes zum 100. Jahrestag der Volksabstimmung von 1920 über die deutsch-dänische Grenzziehung. Gefeiert wird in der Flensburger Innenstadt zwischen der Hafenspitze und dem Südermarkt. Geplant sind im kommenden Jahr zahlreiche weitere Veranstaltungen sowohl auf deutscher als auch auf dänischer Seite.

Kupfermühle: Eine historische Siedlung an der deutsch-dänischen Grenze Quelle: TAFF/Benjamin Nolte

Thüringen sehr musikalisch

Thüringen feiert unter dem Motto „Musikland Thüringen 2020“ seine Musik und alle wichtigen Orte, die damit in Verbindung stehen. „Play Bach!“ – so ist das Programm der Thüringer Bachwochen 2020 überschrieben. Vom 3. bis 26. April 2020 bieten sie mit 60 Veranstaltungen 60 Möglichkeiten, Bachs Klangwelten sehr vielfältig zu erleben. Das Programm reicht von Motetten des frühen 17. Jahrhunderts bis zu deutschen Erstaufführungen, vom Tanztheater bis zu einer Virtual-Reality-Produktion, von historischen Aufführungen bis zu modernen Annäherungen.

Das Bach-Denkmal vor dem Bach-Haus am Frauenplan in Eisenach Quelle: Michael Reichel/dpa

Lesen Sie auch:

Von Axel Büssem