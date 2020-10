Damit steigt die Zahl der Infizierten auch am Mittwoch weiter stark an – das Lagus meldet so viele neue Corona-Erkrankungen wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Ein Landkreis überschreitet jetzt auch die kritische Inzidenz-Marke von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.