Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Donnerstag 174 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – deutlich weniger als eine Woche zuvor. Die Landesinzidenz sinkt damit weiter – und nähert sich langsam der 50er-Marke. In der Hansestadt Rostock liegt der Inzidenzwert bereits deutlich unter 25.