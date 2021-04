Rostock

180 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Sonntag in MV gemeldet – 32 weniger als eine Woche zuvor. Die Landes-Inzidenz sinkt leicht und beträgt nun 124. Vier Menschen sind seit Sonnabend in MV an oder mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Seit Ausbruch der Pandemie sind es insgesamt 907 Todesfälle.

Die meisten neuen Ansteckungen (+44) wurden am Sonntag im Landkreis Vorpommern-Greifswald registriert – dicht gefolgt von Vorpommern-Rügen mit 43 Corona-Fällen. In beiden Kreisen steigt die Inzidenz. 42 neue Infektionen wurden an der Mecklenburgischen Seenplatte gemeldet. Die Inzidenz dort sinkt leicht.

Nur zwei neue Corona-Fälle in Schwerin

25 neue Corona-Fälle hat das Lagus in der Hansestadt Rostock gemeldet. Die Inzidenz steigt deutlich – auf einen Wert von 78,4. 14 neue Ansteckungen wurden im Landkreis Rostock registriert. Die Inzidenz verändert sich nicht.

Sieben neue Fälle hat die Behörde in Ludwigslust-Parchim gemeldet. Die Inzidenz sinkt, bleibt aber weiter deutlich über einem Wert von 100. Drei Ansteckungen sind im Landkreis Nordwestmecklenburg auftreten, zwei in der Landeshauptstadt Schwerin. Die Inzidenzen sinken, bleiben aber auch dort über der 100er-Marke.

Weniger Menschen im Krankenhaus

3672 Menschen sind aktuell in MV mit Corona infiziert, 27 weniger als einen Tag zuvor. 279 (-15) von diesen werden in einem Krankenhaus behandelt. 77 liegen auf einer Intensivstation. Dieser Wert hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

33850 Menschen in MV haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert. 29271 gelten mittlerweile als genesen.

Von OZ