185 neue Corona-Fälle am Mittwoch: Inzidenz in MV sinkt deutlich

Rostock

Die in Hinblick auf Lockerungen wichtige Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter gesunken. Verzeichnet wurden 58,2 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, nach 67,6 am Mittwoch vor einer Woche. Das geht aus dem Lagebericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock von Mittwoch hervor. 185 Neuinfektionen meldet das Lagus, das sind 64 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche.

Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter der Landkreise 3 weitere Todesfälle. Die höchsten Fallzahlen binnen sieben Tagen im Verhältnis zur Einwohnerzahl haben aktuell die Landkreise Nordwestmecklenburg mit 102,3 und Ludwigslust-Parchim mit 89,2. Vorpommern-Rügen, die Hansestadt Rostock und die Mecklenburgische Seenplatte liegen unter der kritischen Marke von 50. Im Landkreis Rostock sank die Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche um knapp 30 Punkte auf aktuell 68,1. Noch deutlicher ist der Abwärtstrend in Vorpommern-Greifswald, hier sank die Inzidenz gar um 39 Punkte von 112,5 auf 73,4.

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 792 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in MV erfasst worden. Die Zahl der insgesamt registrierten Ansteckungen in MV liegt bei 26 145. Als genesen gelten 23 169 Menschen.

In den Krankenhäusern des Landes werden mit Stand Mittwoch 245 Covid-19-Patienten behandelt, das sind 14 weniger als am Vortag. 40 Erkrankte liegen auf der Intensivstation, das sind 11 weniger als am Vortag.

Von OZ