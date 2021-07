Vietgest

Das Rätselraten über die Ursache für die Erkrankung von 19 Kindern im Ort Vietgest (Landkreis Rostock) geht weiter. Die zuständige Gemeinde Lalendorf hob jetzt das Badeverbot für den See Tiefer Ziest wieder auf. Am vergangenen Wochenende hatten reihenweise Kinder und Jugendliche über Fieber, Erbrechen und Durchfall geklagt, nachdem sie in dem See schwimmen waren. Zwei Kinder befanden sich Anfang der Woche noch im Krankenhaus.

Sämtliche Wasserproben ergaben unauffällige Befunde, teilte der Landkreis Rostock mit. „Das Gewässer ist zum Baden geeignet“, sagte Sprecherin Katja Berger. Zunächst blieben Analysen der Proben auf Cyanobakterien (Blaualgenblüten) und Zerkarien (Saugwurmlarven) ergebnislos. Am Mittwochabend lag auch das Ergebnis der Untersuchung auf Fäkalkeime (Coli-Bakterien) vor – ebenfalls negativ.

Absperrbänder entfernt

Eine Prüfung der Zuläufe in den See durch die Untere Wasserbehörde des Landkreises ergab ebenfalls keinerlei Auffälligkeiten. Daraufhin entschied die Gesundheitsbehörde, das Badeverbot wieder aufzuheben. Die Gemeinde wurde informiert und entfernte mittlerweile Absperrbänder und Hinweisschilder. Schwimmer werden sich freuen.

Die Behörden stehen allerdings bei ihrer Suche nach dem Ursprung der Massen-Übelkeit wieder ganz am Anfang. Betroffen waren ausschließlich Kinder. Erwachsene, die zur gleichen Zeit im See badeten, blieben beschwerdefrei.

Lag es doch an Lebensmitteln?

Nun prüfen das Gesundheits- und das Lebensmittelüberwachungsamt, ob nicht doch eine Infektion durch Lebensmittel infrage kommt. Diese Möglichkeit hatten sowohl Landkreis als auch Ordnungsamt am Dienstag noch kategorisch ausgeschlossen. Begründung: Die betroffenen Kinder hatten sich unabhängig voneinander am See aufgehalten, es gab keine Geburtstagsfeier, keinen Eisverkäufer, keine gemeinsamen oder geteilten Getränke und Speisen.

Klarheit erhoffen sich die Ämter nun durch die Auswertung von Stuhlproben. Dazu werden am Freitag Ergebnisse erwartet. Wie es den Kindern geht, die am Dienstag noch im Krankenhaus waren, wisse man nicht, hieß es beim Landkreis.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Matthias Streeb (CDU), amtierender Bürgermeister der Gemeinde Lalendorf, zu der Vietgest gehört, kann sich den Vorfall nicht erklären. „Vielleicht haben ihre Eltern alle das gleiche Hackfleisch im Geschäft eingekauft“, meinte Streeb im Scherz. Es dürfte schwierig werden, den Ursprung der Erkrankungen zu lokalisieren, glaubt der Bürgermeister. Er kann sich nicht erinnern, dass der See jemals aufgrund schlechter Wasserqualität für den Badebetrieb gesperrt werden musste.

Wasserqualität wird regelmäßig getestet

Bewohner einer Wochenendhaussiedlung am Tiefen Ziest loben die Wasserqualität jedenfalls in höchsten Tönen. Laut Badewasserkarte des Landes ist diese „ausgezeichnet“, nur gelegentlich könne es im Sommer zur Bildung von Blaualgenblüten kommen.

Die Wasserqualität der meisten Badestellen in Mecklenburg-Vorpommern V gilt als unbedenklich, die Landkreise nehmen in der Saison regelmäßig Proben – so auch im Tiefen Ziest. Landesweit mussten allerdings fünf Badestellen wegen überschrittener Grenzwerte zum Saisonbeginn gesperrt werden, darunter befindet sich allerdings keine in Rostock und dem Landkreis.

Neun Tote durch Keime seit 2003

Anfang Juli warnte das Landesamt für Gesundheit und Soziales vor einer möglichen Ausbreitung von Vibrionen-Bakterien in der Ostsee. Die Keime können sich ab einer Wassertemperatur von 20 Grad sprunghaft vermehren. Seit 2003 wurden in MV insgesamt 66 Vibrionen-Infektionen gemeldet, für neun Menschen mit Vorerkrankungen endeten diese tödlich. Die für das menschliche Auge nicht sichtbaren Keime führen bei vorhandenen Wunden und Hautverletzungen zu Infektionen, die bei immungeschwächten und älteren Personen riskant verlaufen können.

Meldungen über Blaualgen liegen in dieser Saison aus MV noch nicht vor. 2020 mussten wegen mehrerer Strandabschnitte und Badeseen geschlossen werden, weil zu viele Cyanobakterien auf dem Wasser trieben.

Von Gerald Kleine Wördemann