Gehlsdorf

Therapieplätze für psychisch kranke Straftäter gab es vor 20 Jahren nur an zwei Orten in Mecklenburg-Vorpommern: in Stralsund und in Ueckermünde. Weil das Angebot bei Weitem nicht ausreichte, entschied sich das Land damals, im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf eine weitere Einrichtung dieser Art zu schaffen. Pflegedienstleiterin Karen Seegers, die seit dem ersten Tag dort arbeitet, erinnert sich: „Schon während der Bauphase wurde klar, dass der Bedarf auch mit dieser Klinik nicht gedeckt sein würde, so dass die Pläne um 20 Plätze erweitert wurden.“ Später stockte das Land noch einmal auf, so dass es heute 100 Betten in der Gehlsdorfer Forensik gibt.

Viel hat sich seit den Eröffnungstagen geändert, sagt Karen Seegers und blickt dabei nachdenklich aus dem Fenster auf den von hohen, mit Stacheldraht bewehrten Mauern, Kameras und einer modernen Alarmanlage gesicherten Hof. Gleich zu Beginn war klar, dass in Rostock vor allem jene Patienten behandelt werden sollten, die neben psychischen auch noch Suchtprobleme haben und im Zusammenhang damit zum Täter geworden sind. Sucht, das hieß in der Anfangszeit allerdings vorrangig Alkohol, so Seegers. „Andere Drogen spielten hier überhaupt keine Rolle.“ Mittlerweile sind es vor allem synthetische, also im Labor hergestellte Verwandte des Rauschmittels Cannabis, die ihr und ihren Mitarbeitern Probleme bereiten. Zum einen sei es bei Zimmerkontrollen gar nicht so leicht, sie zu entdecken, zum Beispiel, wenn sie als dünner Film auf einem Stück Papier aufgetragen quasi unsichtbar sind. Lange hat es gedauert, ein Labor zu finden, das solche Stoffe nachweisen kann. Darüber hinaus lösen diese psychoaktiven Substanzen häufig aggressives Verhalten aus.

Die Pflegedienstleiterin hat ein handfestes, fröhliches Auftreten und die Begeisterung für ihren Beruf ist ihr anzumerken. Manchmal aber macht sie sich Sorgen. Seit eh und je sei ihr Job ein Balanceakt zwischen Sicherheit und dem Bemühen um Besserung, zwischen Kontrolle und dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Klienten gewesen. Auch Gewalt war schon immer ein Thema. „Aber das Aggressionspotenzial bei einer kleinen Gruppe unserer Patienten hat sich wirklich in eine Richtung entwickelt, die mir Angst macht. Solange es sich gegen Gegenstände richtet, ist das nicht schön, aber man weiß nie, wann die nächste Grenze überschritten wird.“ Um gegenzusteuern, hat die Klinik mittlerweile zwei Deeskalationstrainer angeheuert, die berufsübergreifend mit allen arbeiten, die dort beschäftigt sind. Das sei eine große Hilfe, so Seegers. Und auch dass Flure und Patientenräume vor drei Jahren heller, freundlicher gestaltet und mit einem neuen Lichtkonzept versehen wurden, verbessert die Stimmung im Haus. Klar, niemand darf das Haus ohne Sicherheitskontrolle betreten oder verlassen, aber es gibt keine Gitter vor den Fenstern und gerade die Aufenthaltsbereiche sind wohnlich eingerichtet.

Gewandelt hat sich im Laufe der Zeit manches in Gehlsdorf auch durch die Professorin Birgit Völlm. Als die Frau vor zwei Jahren die Leitung der Forensik übernahm, reizte sie vor allem, dass sie dort sowohl forschen als auch ganz praktisch arbeiten kann – eine Seltenheit in forensischen Kliniken in Deutschland. Sie änderte zunächst nur einige kleinere Dinge, zumal sie ein über die Jahre eingeschworenes, stabiles Team vor sich hatte. Jetzt ist sie soweit, gemeinsam mit ihren Kollegen ganz neue Therapiekonzepte einzuführen. Dabei setzt sie vor allem auf eine deutlich stärkere Spezialisierung in den Stationen. Das heißt: Patienten mit ähnlichen Krankheitsbildern, die ähnliche Straftaten begangen haben, kommen zusammen in eine Gruppe. Es gibt eine eigene Frauenstation, einen eigenen Bereich für diejenigen, die gerade erst aufgenommen wurden… Für die Mitarbeiter bedeutet das, dass sie sich viel gezielter weiterbilden können. Und Birgit Völlm glaubt, dass sie so auch den Interessen der Patienten besser gerecht werden: „Man macht einfach in einer Frauenstation andere Beschäftigungsangebote als in einer Männerstation. Und für Intelligenzgeminderte würde man Informationsmaterial und Aufklärungsbogen anders aufbereiten als sonst, damit sie es verstehen können.“ Keine Frage: Es gibt auch Nachteile, die Arbeit mit einer geballten Gruppe von Gewaltstraftätern beispielsweise sei nicht immer leicht. Insgesamt aber überwiegen in ihren Augen die Vorteile.

20 Jahre Forensik in Gehlsdorf – das Jubiläum soll mit einer Reihe von kleineren und größeren Aktionen gewürdigt werden. Im Moment läuft in der Klinik eine Ausstellung mit Bildern, Skulpturen, Plastiken, die die Patienten geschaffen haben. Ein Graffiti-Künstler wird im Sommer gemeinsam mit ihnen die graue Mauer rund um das Areal von innen bunt gestalten. Und im November ist eine Forensik-Tagung geplant, zu der Wissenschaftler aus ganz Deutschland zum Erfahrungsaustausch erwartet werden.

Von Katja Bülow