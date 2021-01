2020: Bevölkerungswachstum in MV zeichnet sich ab

Schwerin

Für 2020 zeichnet sich ein kleines Bevölkerungswachstum für Mecklenburg-Vorpommern ab. Von Januar bis September stieg die Einwohnerzahl um 2753 auf 1 610 891, wie das Statistische Landesamt am Montag auf der Grundlage vorläufiger Zahlen bekanntgab. Dabei lag in allen drei Quartalen die Bevölkerungsentwicklung im Plus. In den beiden Vorjahren war die Einwohnerzahl gesunken. Zuletzt hatte es 2017 ein kleines Plus von 445 Personen gegeben.

Anfang der 1990er Jahre hatte MV noch rund 1,9 Millionen Einwohner. Aufgrund der wirtschaftlichen Talfahrt in den Folgejahren verließen viele Menschen den Nordosten. Inzwischen kann das Bundesland aber wieder mehr Zuzüge als Fortzüge verzeichnen. Von Januar bis September 2020 betrug der daraus resultierende „ Wanderungsgewinn“ 9736 Menschen. Das wog den sogenannten Sterbeüberschuss - die Zahl der Geburten minus die Zahl der Sterbefälle - mehr als auf. In dem Zeitraum starben in MV laut Statistikamt fast 7000 mehr Menschen als geboren wurden.

Von dpa