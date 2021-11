21-Jährige in Greifswald brutal überfallen: „Ich war wie in Schockstarre“

Greifswald

Auf den ausgelassenen Abend folgte für Lena R.* eine Horrornacht: Auf dem Weg nach Hause wurde die 21-Jährige von zwei Männern überfallen. Sie stießen sie zu Boden, entrissen ihr die Handtasche und besprühten sie mit einem Feuerlöscher.

Was ihr in dieser Nacht passiert ist, kann die Studentin auch Tage später noch nicht fassen. „Ich habe gar keine Chance gehabt, mich zu wehren. Alles ging so schnell. Ich war wie in Schockstarre“, berichtet sie.

Zeugen verständigten die Polizei

Mit ihrer Mitbewohnerin und deren Freund machte sich Lena am vorletzten Sonnabend von ihrem Studentenwohnheim in der Fleischerwiese auf den Weg zu einer Party. Die Stimmung war gut. Sie tanzten und tranken. Während ihre Freunde die Veranstaltung früher verließen, blieb Lena noch ein bisschen. Um kurz nach 3 Uhr machte sich dann auch die junge Frau auf den Heimweg, für den sie zu Fuß etwa 15 Minuten benötigte.

Schon zuvor hatte Lena die zwei Männer hinter sich bemerkt. „Ich habe mir aber nichts dabei gedacht, weil es nichts Ungewöhnliches ist, dass die Studenten nach Hause kommen oder losgehen.“ Kurz vor der Haustür geschah es dann. „Ich wurde erst von hinten auf den Boden geschubst, bin dann auf die Seite geknallt, die Handtasche wurde mir von der rechten Schulter heruntergerissen. Einer der Beiden hat mich dann mit dem Feuerlöscher eingesprüht.“ Danach flüchteten die Täter.

„Ich habe währenddessen schon um Hilfe gerufen. Nachdem sie mich eingesprüht haben, konnte ich aber weder etwas sehen noch atmen. Auch sprechen ging nur bedingt.“ Glück für Lena: Gleich mehrere Leute aus dem Wohnheim bemerkten den Überfall, verständigten die Polizei und kümmerten sich um sie.

Täter erbeuten lediglich einige Cents und Lenas Ausweis

Die Polizei traf ein, befragte Lena und die Zeugen. Kurze Zeit später wurde die 21-Jährige ins Krankenhaus gebracht. „Meine andere Mitbewohnerin hat mich am nächsten Tag abgeholt. Wenn ich sie nicht gehabt hätte, dann hätte ich im Shirt von der Klinik nach Hause laufen müssen.“

Einige Tage später musste Lena erneut für eine Aussage zur Polizei. Die gestohlene Handtasche wurde am Schießwall gefunden. Lena hat sie zurückbekommen. Auch wenn der Henkel gerissen ist, will sie die Tasche behalten. „Es ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber wenn man so einen emotionalen Tiefschlag erlebt hat und diesen dann durchbrechen kann, fühlt man sich besser. Man ist zwar nicht dankbar, dass es passiert ist, aber man ist dankbar dafür, dass man es durchgestanden hat.“

Lediglich Lenas Ausweis nahmen die Täter aus der Tasche. Alles andere ließen sie drin. „Mir tut es schon fast ein bisschen leid, dass ich das falsche Opfer war, weil sie nichts erbeuten konnten. Ich hatte ganze 37 Cent dabei“, sagt Lena und muss lachen. Ihr Smartphone trug sie mit einer Handykette um den Hals. Den Schlüssel hatte sie in der Hand.

Neun Tipps für den Weg nach Hause Das Netzwerk „KommGutHeim“ hat einige Verhaltenstipps zusammengesammelt, wie man im Dunkeln sicher unterwegs sein kann. 1. Nutze immer große und hell beleuchtete Straßen und Wege. 2. Sei achtsam und beobachte die Umgebung. 3. Teile der Familie oder Freunden deinen Standort mit. Dafür gibt es auch die „KommGutHeim“-App, die den Standort live übertragt. 4. Nehme eine selbstbewusste Körperhaltung ein – ein selbstbewusster Gang wirkt stark und schreckt oftmals ab. 5. Im Notfall sei so laut wie möglich und schreie um Hilfe. 6. Bitte Passanten aktiv um Hilfe. 7. Versuche, die Flucht zu ergreifen. 8. Verteidige dich gegen körperliche Bedrängnis. 9. Setze alles Greifbare ein, um dich zu wehren.

Lena: „Die Opfer sind nicht schuld“

Dass ihr so etwas in Greifswald passieren würde, damit hatte Lena nicht gerechnet. „Ich bin 21 Jahre lang in Berlin aufgewachsen und so etwas ist mir dort nie passiert. Jetzt wohne ich sechs Wochen hier und dann das.“ Dass die Täter geschnappt werden, hält Lena für unwahrscheinlich. „Außer sie begehen in den nächsten Wochen oder Monaten ähnliche Taten und werden dann von jemandem besser erkannt.“

Immer mal wieder fragt sich Lena, warum gerade ihr das passiert ist. „Dabei sind die Opfer nicht schuld, sondern die Täter. Aber das Opfer bleibt mit der Situation zurück und muss damit klarkommen, obwohl es nichts gemacht hat. Ich denke auch nicht, dass es etwas Persönliches war.“

Angst auf die Straße zu gehen, hat Lena aber nicht, sagt sie. Aber ihre Skepsis gegenüber Menschen sei gewachsen. „Vor allem wenn ich jemanden sehe, der mich an die Täter erinnert.“ Wiedererkennen würde sie diese vermutlich nicht. „Sie waren groß, schlank und dunkel gekleidet. Das trifft auf viele hier zu.“ Lena will nun einen Selbstverteidigungskurs belegen und hat sich vorgenommen, nicht mehr nachts alleine nach Hause zu gehen. „Das würde ich auch jedem anderen raten.“

*Name wurde von der Redaktion anonymisiert

Von Christin Lachmann