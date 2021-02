Covid-19 - 22 Corona-Tote am Freitag in MV: Inzidenz in Vorpommern-Greifswald wieder fast bei 200

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag 22 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet worden. So hoch war die Zahl innerhalb eines Tages selten. Die Hälfte der Toten stammte aus einer Region. In Vorpommern-Greifswald steigt die Inzidenz indes weiter. Hier gab es fast 100 Neuinfektionen.