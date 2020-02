220 Millionen Euro: In diese Streckenabschnitte investiert die Bahn in MV

Rostock/Stralsund

Für die Deutsche Bahn beginnt ein Jahrzehnt der Infrastruktur-Investitionen: Allein in MV will das Unternehmen rund 220 Millionen Euro in moderne Schienen, Technik, Bahnhöfe und Energieanlagen investieren. Bundesweit steht dafür dieses Jahr eine Rekordsumme von 12,2 Milliarden Euro zur Verfügung.

Für eine höhere Leistungsfähigkeit packt die DB 2020 unter anderem knapp 70 Kilometer Gleise und fast 100 Weichen an. Ergänzend treibt die Bahn wichtige Neu- und Ausbaumaßnahmen, zum Beispiel den Umbau des Bahnhofs Warnemünde und die Maßnahmen auf der Ausbaustrecke Berlin– Rostock, voran, um dringend benötigte Netzkapazitäten zu schaffen. Mit rund 40 Projekten werden die Bahnhöfe in Mecklenburg-Vorpommern mittelfristig kundengerecht modernisiert.

25 neue Mitarbeiter in Bauberufen

Als wichtige Maßnahmen nennt die Bahn unter anderem die Inbetriebnahme des modernisierten Bahnhofs Warnemünde im Mai, eine neue Oberleitung in Stralsund, den Neubau Aufzüge und Personenunterführung Bahnhof Bützow, Brückenarbeiten Sponholz–Strasburg, Blankensee (M)– Burg Stargard und eine Gleiserneuerung Groß Brütz– Rehna.

Um die Reisenden frühzeitig zu informieren, stellt die DB dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern 25 neue Mitarbeiter für Bauprojektmanagement und -überwachung sowie Instandhaltung ein. In der neuen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung ist erstmals ein Betrag für kundenfreundliches Bauen vorgesehen. Für eine bessere Bündelung der Maßnahmen, schnellere Bauverfahren und zusätzliche Bauinfrastruktur steht in den nächsten zehn Jahren mehr als eine Milliarde Euro zur Verfügung.

Störungen nahmen um die Hälfte ab

Durch ein optimiertes Baumanagement haben die Störungen durchs Bauen in den vergangenen vier Jahren um die Hälfte abgenommen – bei insgesamt steigender Bauleistung. In den vergangenen fünf Jahren wurden so beispielsweise rund 250 Kilometer Gleise in Mecklenburg-Vorpommern erneuert. Fast 20 Brücken haben eine Frischekur erhalten. Bei den Bahnhöfen ging es ebenfalls voran: In den vergangenen zwei Jahren wurden in MV zehn Stationen umfassend modernisiert.

