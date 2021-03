Rostock

Nach einigen Tagen leichter Entspannung steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern wieder. Sie lag am Donnerstagnachmittag bei 61,3 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, am Mittwoch hatte der Wert noch 58,2 betragen.

Das Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock verzeichnete am Donnerstag 220 Neuinfektionen. Das sind 33 Fälle mehr als im gleichen Tag der Vorwoche und 35 mehr als am Mittwoch dieser Woche. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter der Landkreise 8 weitere Todesfälle. Damit sind in MV nun 800 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Den höchsten Anstieg bei den Fallzahlen im Verhältnis zur Einwohnerzahl gab es im Landkreis Rostock, der nun bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 79,7 (+11,6) liegt. Auch im ehemaligen „Landes-Hotspot“ Vorpommern-Greifswald kletterten die Zahlen nach Tagen des Rückgangs wieder – auf den Wert 80,6 (+7,2).

Die höchste Inzidenz wurde erneut im Landkreis Nordwestmecklenburg mit 104,2 (+1,9) gemeldet. Dahinter folgt Ludwigslust-Parchim mit 92,1 (+2,9). Vorpommern-Rügen, die Hansestadt Rostock und die Mecklenburgische Seenplatte liegen weiterhin deutlich unter der kritischen Marke von 50.

Die Hansestadt Rostock hat mit einer Inzidenz von 24,9 nun wieder den landesweit besten Wert.

Die Zahl der insgesamt registrierten Ansteckungen in MV liegt nun bei 26 365 seit Beginn der Pandemie. Als genesen gelten 23 327 Menschen.

In den Krankenhäusern des Landes werden mit Stand Donnerstag 225 Covid-19-Patienten behandelt, das sind 20 weniger als am Vortag. 42 Erkrankte liegen auf der Intensivstation, 2 mehr als am Mittwoch – aber nur 1,9 Prozent aller in MV mit dem Corona-Virus infizierten Menschen.

