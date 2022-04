23-Jähriger aus Rostock vermisst 

Rostock

Die Polizei sucht derzeit nach dem 23-jährigen Omer Higazi aus Rostock. Er befand sich zuletzt am Sonntag, den 03.04.2022, in der UNK Rostock Gehlsdorf und ist von dort aus verschwunden. Zuletzt wurde er am Sonntag gegen 13 Uhr im Blockmacherring gesehen, teilte die Polizei mit. Der Vermisste ist psychisch instabil, teilte die Polizei weiterhin mit.

Die Polizei sucht nach dem 23-jährigen Omer Higazi aus Rostock. Quelle: Polizeiinspektion Rostock

Der Vermisste ist 1,76 m groß und schlank. Er hat dunkle Haare und braune Augen. Omer Higazi ist mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Wer hat Omer Higazi gesehen und kann sagen, wo er sich aktuell aufhält?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ