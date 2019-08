Rostock

Krosses Dönerfleisch, zart gebratene Lammkoteletts, saftige Burger und frische Salate. Da läuft vielen das Wasser im Mund zusammen. Das alles bietet ein Geschäft an – am Doberaner Platz in Rostock. Und nahezu rund um die Uhr. Der Döner-Laden „Best Kebap“ gehört zu den beliebtesten Imbissen der Hansestadt. Mindestens 200 Kunden pro Tag stillen hier ihren Hunger.

23 Stunden geöffnet

„Mit einer Öffnungszeit von 23 Stunden hat unser Shop ein deutliches Alleinstellungsmerkmal in Rostock“, versichert der Ladenbesitzer Haydar Bastimar. Vor allem am Wochenende ist die Kundschaft dankbar für das Angebot, auch in der Nacht einen Döner essen zu können.

Am Doberaner Platz, kurz Dobi, in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) ist fast zu jeder Uhrzeit an jedem Tag viel los. Der Grund: jede Menge Kneipen, viele Studenten und originelle Shops. Die Gäste von „Best Kebap“ sind meist sehr gut gelaunt – zu Partys unterwegs oder auf dem Heimweg.

Ein Highlight: das Rammstein-Konzert vor ein paar Wochen. „Da wurden wir regelrecht überrannt“, lacht Bastimar.

Shopmanagerin Dana Schunowski und Inhaber Haydar Bastimar sind stolz auf ihren Döner-Laden am Rostocker Dobi. Quelle: Heiko Barten

50 Kilogramm Fleisch am Spieß

Neben den einzigartigen Öffnungszeiten lieben die Kunden auch das kulinarische Angebot des Ladens. „Wir stehen für frische und gute Ware“, verspricht Shopmanagerin Dana Schunowski. Das ist auch klar zu erkennen: Der Döner brutzelt knusprig braun am Spieß. 50 Kilogramm wiegt ein Exemplar, geliefert aus Berlin. Zwei bis drei werden täglich am Dobi verspeist.

Der Eisbergsalat liegt knackig in der Theke. Eine neue Ladung soeben geschnittener Tomaten wird nachgefüllt. Vieles von der Speisekarte wird für unter fünf Euro angeboten. Zudem hat der Imbiss seine eigene geheime Würzmischung, die ihn von der Konkurrenz abhebt. Ein weiteres Plus seien „die kurzen Wartezeiten“, meinen Kati Trede und Nancy Müller, zwei Arbeitskolleginnen aus Rostock. Sie gehen immer wieder in ihrer Mittagspause zum 23-Stunden-Döner.

Lieferservice ab kommendem Jahr

Ab 2020 führt „Best Kebap“ einen Lieferservice ein. Das werde immer wieder nachgefragt, erzählt Bastimar. Weil es das Geschäft bereits seit 27 Jahren in Rostock gibt, wird die Innenausstattung des Ladens renoviert. Das mediterrane Flair soll durch einen moderneren Stil ersetzt werden. Die Umbauten werden bereits dieses Jahr beginnen.

Der Eisladen „Madison“ gleich nebenan gehört ebenfalls Bastimar. An den Tischen dieser beiden Läden treffe sich die halbe KTV, meint Dana Schunowski.

Der türkische Inhaber hat einen großen Herzenswunsch: Sein Döner-Laden soll weiter bestehen. Seine Söhne sollen den Imbiss übernehmen – und auch für neue Mitarbeiter stünden die Türen des Ladens immer offen.

