Rostock

234 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Sonnabend in MV gemeldet – 66 Fälle mehr als eine Woche zuvor. Drei Menschen sind seit Freitag im Land an oder mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Damit gibt es seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 828 Corona-Todesfälle in MV.

Die meisten neuen Ansteckungen (+63) sind am Sonnabend im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet worden, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt dort auf 82,3. 55 neue Corona-Fälle gab es im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Dort steigt die Inzidenz auf 115,2 – den höchsten Wert aktuell in MV. 32 neue Infektionen hat das Lagus im Landkreis Rostock gemeldet. Die Inzidenz liegt in dem Kreis nun bei 85,3 und steigt damit deutlich an (+10,2).

Wenige neue Fälle in Schwerin und Rostock

26 neue Corona-Fälle gab es jeweils in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen. Die Inzidenz steigt an der Seenplatte auf 56,6, in Vorpommern-Rügen auf 44,9. 19 neue Infektionen sind im Landkreis Nordwestmecklenburg aufgetreten. Die Inzidenz liegt dort nun bei 83,3 und sinkt damit leicht (-4,4).

Neun neue Corona-Fälle hat es am Sonnabend in der Landeshauptstadt Schwerin gegeben. Dessen Inzidenz sinkt auf 76,3. Die niedrigste Zahl an Neuansteckungen (+4) wurde erneut in der Hansestadt Rostock gemeldet. Die Inzidenz liegt dort aktuell bei 22 – der niedrigste Wert in MV.

Landes-Inzidenz steigt auf 69,6

Die Landes-Inzidenz liegt aktuell bei 69,6 – und ist damit leicht gestiegen (+3,5). 2322 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert, 62 mehr als einen Tag zuvor. 235 (+5) dieser werden in Krankenhäusern des Landes behandelt. 58 liegen auf einer Intensivstation – neun mehr als am Freitag. 27942 Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie in MV mit Corona infiziert. 24792 von diesen gelten als genesen.

Von OZ