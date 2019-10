Neubrandenburg

In einer Werkstatt auf dem Datzeberg in Neubrandenburg ist es am Dienstag morgen zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 24-jähriger Tischler hat sich bei dem Versuch, Nägel mit einem Druckluftnagler an Brettern zu befestigen, einen acht Zentimeter langen Nagel in den Oberschenkel geschossen.

Der Luftdrucknagler löste sich durch die Berührung mit der Haut des Oberschenkels aus und nagelte das Metall in den Oberschenkel des jungen Mannes. Ein Krankenwagen brachte den leicht verletzten Tischler in das Neubrandenburger Klinikum.

Es wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen, allerdings gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Von OZ