Rostock

Am Mittwoch, den 2. Juni wurden in MV insgesamt 24 neue Corona-Fälle gemeldet, das sind 54 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Mittwoch mitteilte, sank damit die Inzidenz um 3,6 und fällt wieder auf 13,1 (Stand: 16.43 Uhr). Damit ist Mecklenburg-Vorpommern eines der Bundesländer mit der geringsten Sieben-Tage-Inzidenz.

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Land stieg auf 43 931. Als genesen gelten 42 098 Menschen. 84 erkrankte Patienten werden derzeit in einer Klinik behandelt. 31 davon auf einer der Intensivstationen. Damit sinkt die Zahl der stationären Corona-Fälle weiter. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion am Mittwoch gemeldet. Die Zahl der Toten liegt damit bei 1124.

Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin der Kreis Vorpommern-Rügen mit 2,7. Der Landkreis nähert sich damit zum ersten Mal seit langer Zeit wieder der Null-Marke an. Auch die Stadt Schwerin bleibt mit 7,3 bei einer niedrigen Inzidenz. Die höchsten Werte wurden im Kreis Ludwigslust-Parchim (29,3) und Kreis Mecklenburgische Seenplatte (23,6) ermittelt. In Ludwigslust-Parchim sank die Inzidenz im Vergleich zum Vortag um 4,7 auf.

Eine Million Impfungen geschafft

Die Anzahl der gemeldeten Fälle teilt sich am heutigen Mittwoch auf die Regionen fast gleichmäßig auf die Regionen auf. Sie liegen zwischen eins (Landkreis Rostock) bis fünf (Landkreis Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte).

Nach Angaben des Lagus sind in MV mit Stand Mittwoch insgesamt 1 013 259 Impfdosen verabreicht worden. 710 163 davon als Erstimpfung und 303 096 als Zweitimpfung. Die Quote für die erste Impfung liege damit bei 44,2 Prozent und für die zweite bei 18,9 Prozent.

Von gh