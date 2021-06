Rostock

Am Dienstag wurden in MV 24 Fälle neu gemeldet, das sind 39 weniger als am Dienstag vergangener Woche. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Dienstag mitteilte, sank die landesweite Inzidenz um 2,5 auf 6,2 (Stand: 16.04 Uhr). Der Wert beschreibt die Zahl der Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Die höchste Inzidenz hat der Landkreis Mecklenburgische mit aktuell 12,8. In Vorpommern-Rügen ist die Inzidenz mit 1,8 am niedrigsten. Auch in allen anderen Landkreis liegt die Inzidenz im einstelligen Bereich.

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten stieg auf 44 013. Als genesen gelten 42 414 Menschen. Mit Stand Dienstag wurden 60 Corona-Patienten in Kliniken behandelt. 21 Patienten waren auf Intensivstationen. Damit sinkt die Zahl der stationären Corona-Fälle weiter.

Vier weitere Menschen sterben nach Corona-Infektion

Am Dienstag wurden vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gemeldet. Die Zahl der Toten liegt damit bei 1133.

Seit Montag ist die Impfpriorisierung aufgehoben, so dass sich jetzt auch junge und gesundheitlich nicht vorbelastete Menschen für eine Covid-Schutzimpfung anmelden können. Laut Impfbericht von Montag erhielten bislang 395 978 Menschen in MV ihre Erstimpfung, das entspricht einer Impfquote von 24,6 Prozent. 360 050 Menschen sind vollständig geimpft, das entspricht einer Quote von 47 Prozent.

Von OZ