Der Eigenanteil an den Kosten in Pflegeheimen in MV steigt dramatisch. Viel Bewohner können sich das nicht mehr leisten, müssen neben der kompletten Rente ihr Erspartes aufbrauchen oder werden gar am Lebensabend zum Sozialfall. Verbraucherschützer und auch Träger fordern schnellstens Korrektur von der Politik.