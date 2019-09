Seefahrt - 25 Jahre „Estonia“-Katastrophe: 852 Tote und viele offene Fragen Vor einem Vierteljahrhundert sank die „Estonia“ auf ihrem Weg über die Ostsee. 852 Menschen kamen ums Leben. Vor allem die staatliche Reaktion auf das schwerste Schiffsunglück in Europa nach dem Krieg löst bei Überlebenden und Angehörigen noch heute Kopfschütteln aus.

Ein undatiertes Bild zeigt die Passagierfähre M/S „Estonia“ in den Docks in Tallinn am Estline-Fährterminal. Die Estonia war eine RoPax-Ostseefähre, die am 28. September 1994 auf ihrem Weg von Tallinn nach Stockholm vor der Insel Utö sank. Der Untergang der Estonia mit 852 Opfern gilt als das schwerste Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte. Quelle: Li Samuelson/EPA/KEYSTONE/dpa